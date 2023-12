Dassault Aviation : entrée en service du Falcon 6X

Dassault Aviation indique que son Falcon 6X est entré en service le 30 novembre. La certification de type avait été délivrée le 22 août par l'EASA et la FAA. Depuis cette date, des améliorations post-certification ont été appliquées qui ont nécessité l'approbation de l'EASA.



'Dassault Aviation partage ce moment remarquable avec ses clients, qui sont sûrs de recevoir un avion d'affaires exceptionnel', commente Éric Trappier, le PDG du constructeur français d'avions de combat et d'affaires.



