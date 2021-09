Dassault Aviation : inaugure un nouveau bâtiment à Mérignac

Dassault Aviation a annoncé aujourd'hui l'inauguration d'un nouveau bâtiment de son usine de Mérignac destiné à accueillir des équipes d'étude, de développement et de soutien après-vente pour les activités civiles et militaires de l'entreprise. Sa construction avait été lancée en mai 2019.



'Avec une capacité totale de 26000 m2, le nouveau bâtiment offre 1650 postes de travail, 24 espaces collaboratifs modulaires et 9 plateaux projets. Il abrite également un Command Center Falcon, des salles pour bancs systèmes avions, une rue intérieure et un auditorium de 268 places', détaille l'avionneur.



Les meilleurs standards ont été retenus en matière environnementale : gestion intelligente des éclairages et de l'énergie, panneaux photovoltaïques (1400 m2), toitures végétalisées, système de récupération de chaleur, distribution électrique intégrée au sol.





