Dassault Aviation lance le Falcon 10X, le "plus spacieux" des avions d'affaires

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur aéronautique Dassault Aviation a annoncé jeudi avoir lancé un nouveau Falcon, le Falcon 10X, qui "disposera de la cabine la plus spacieuse et la plus confortable du marché".

Avec une distance franchissable de 13.890 kilomètres, le Falcon 10X pourra relier sans escale New York à Shanghai, Los Angeles à Sydney, Hong Kong à New York ou Paris à Santiago, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"La cabine du Falcon 10X aura un diamètre plus large que celle de certains avions régionaux", a souligné Dassault Aviation. "Elle mesurera 2,03 mètres de haut et 2,77 mètres de large. Elle sera donc presque 20 centimètres plus large et 5 centimètres plus haute que la cabine du plus grand des jets d'affaires en service actuellement", a ajouté le constructeur aéronautique.

La vitesse maximale du Falcon 10X, qui entrera en service à la fin 2025, sera de Mach 0,925.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)