Dassault Aviation : le Falcon 6X certifié par l'EASA et la FAA

L'EASA (European Aviation Safety Agency) a délivré le certificat de type au Falcon 6X, entraînant sa certification par la FAA (Federal Aviation Administration). Cette certification par les Autorités européenne et américaine de l'aviation civile vient conclure une campagne d'essais de plus de deux ans au cours de laquelle 1 500 heures de vol ont été réalisées à travers le monde. Elle ouvre la voie à la certification par les autres Agences aéronautiques nationales. Elle stabilise l'échéancier d'entrée en service du Falcon 6X, dont les premiers exemplaires sont en phase de finition.



Entre autres innovations, le Falcon 6X dispose d'une taille de cabine qui offre un nouveau standard de confort pour les avions pouvant voler plus de 12 heures sans escale.