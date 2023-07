Dassault Aviation : le Rafale Marine choisi par l'Inde

Dassault Aviation a confirmé vendredi soir la sélection de son Rafale Marine par le Gouvernement Indien pour équiper l'Indian Navy d'un chasseur de dernière génération, à l'issue d'une campagne d'essais concluante qui s'est tenue en Inde.



Les 26 Rafale Marine de l'Indian Navy viendront à terme rejoindre les 36 Rafale déjà en service, faisant ainsi de l'Inde le premier pays à faire le même choix militaire que la France en opérant les deux versions de l'avion.



'Cette sélection confirme l'excellence du Rafale, la qualité exceptionnelle du lien qui unit Dassault Aviation et les Forces Indiennes, et l'importance de la relation stratégique entre l'Inde et la France', commente le constructeur aéronautique.



