Dassault Aviation : le titre monte encore avec un analyste

Dassault Aviation progresse de nouveau à la Bourse de Paris ce mercredi, porté par des commentaires favorables des analystes de Deutsche Bank.



A 9h30, l'action du groupe aéronautique s'adjuge 0,7% et signe l'une des plus fortes hausses du SBF 120, ce qui porte à 14% ses gains depuis le début du mois de juin.



Le titre profite d'un relèvement d'objectif de cours de la part de Deutsche Bank, qui dit désormais viser 209 euros sur la valeur, contre 200 euros précédemment, tout en maintenant sa recommandation d'achat.



Dans une note diffusée dans la matinée, la banque allemande indique que l'avionneur pourrait se montrer 'prudemment optimiste' à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, prévue le 20 juillet, notamment grâce à la dynamique commerciale dont bénéficie le Rafale.



'Il existe encore du potentiel pour que Dassault scelle de nouveaux contrats à l'export pour le Rafale au-delà des deux commandes que nous avons intégrées dans nos prévisions', explique DB, qui souligne que de bonnes surprises pourraient se répercuter au niveau du flux de trésorerie disponible (FCF) de la société.



