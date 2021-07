Dassault Aviation : livraison du 1er Rafale à la Grèce

Dassault a célébré aujourd'hui la livraison du premier Rafale à l'Hellenic Air Force (HAF), l'armée de l'air grecque, seulement six mois après la signature du contrat d'acquisition de 18 Rafalepar Athènes.



Ce premier appareil -ainsi que les cinq suivants- permettront de former les pilotes et techniciens de la HAF en France. Les Rafale rejoindront ensuite la base militaire aérienne grecque de Tanagra.



Selon Dassault, cette livraison témoigne de 'la qualité exceptionnelle de la coopération de Dassault Aviation avec l'armée de l'air hellénique, à travers plus de 45 ans de partenariat ininterrompu et solide'.

Par le passé, Athènes avait déjà adopté les Mirage F1, Mirage 2000 et Mirage 2000-5 de l'avionneur français.



' Le Rafale est un changeur de jeu stratégique pour la HAF et jouera un rôle actif en assurant le leadership de la Grèce en tant que grande puissance régionale. Je tiens à réaffirmer notre engagement total pour le succès du Rafale en Grèce ', a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.



