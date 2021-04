Dassault Aviation : Avis de convocation Affiches Parisiennes 23 avril 2021 29/04/2021 | 15:18 Envoyer par e-mail :

La Société rappelle aux actionnaires qu'une réponse commune pourra être ap- portée aux questions dès lors qu'elles pré- senteront le même contenu ou porteront sur le même objet et que la réponse à une question écrite sera réputée avoir été don- née dès lors qu'elle figure sur le site inter- net de la Société dans une rubrique consa- crée aux questions-réponses.

Dans la mesure où l'Assemblée générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires et afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires auront égale- ment la possibilité, jusqu'au mardi 11 mai

quinze heures, heure de Paris, de poser des questions ne revêtant pas le caractère de questions écrites à l'adresse suivante : assembleegenerale@technicolor.com . Il sera répondu à ces questions, préalable- ment sélectionnées par thématiques, du- rant l'Assemblée générale retransmise sur internet.

5. Droit de communication

Les informations et documents prévus

l'article R.22-10-23 du Code de com- merce seront publiés sur le site de la So- ciété www.technicolor.com/fr/relations- investisseurs/assemblee-generale , sous la rubrique « Assemblée générale du 12 mai 2021 », au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée (soit le mercredi 21 avril 2021). Les actionnaires pourront demander, dans les délais légaux et régle- mentaires, communication des documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce et la consultation des autres documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale au siège de la Société, par email (à privilégier) à l'adresse assembleegenerale@technicolor.com , ou par demande adressée au siège social de la Société.

Compte-tenu du contexte sanitaire ac- tuel et en application de l'article 3 de l'or- donnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, les documents susvisés pourront être valable- ment communiqués par message électro- nique et il est demandé aux actionnaires de transmettre leur adresse email avec leur demande.

Le Conseil d'administration. (W0844172) DASSAULTAVIATION Société anonyme Au capital de 66.789.624 € Siège social : 9, rond-point des Champs-Elysées Marcel-Dassault 75008 Paris 712 042 456 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont avisés que le Président-Directeur Gé- néral de DASSAULT AVIATION (ci-après « la Société »), agissant sur délégation du Conseil d'Administration de la Société, réu- ni le 4 mars 2021, se propose de réunir l'As- semblée Générale Mixte annuelle à huis clos le mardi 11 mai 2021 à 15 heures au 78, quai Marcel-Dassault à Saint-Cloud (92210), hors la présence des Actionnaires et des personnes ayant le droit d'y assister. L'avis de réunion comportant l'Ordre du jour et le texte des résolutions présentées par le Conseil d'Administration à cette As- semblée a été publié au Bulletin des An- nonces Légales Obligatoires no39 du 31 mars 2021. Les Actionnaires sont infor- més que le Conseil d'Administration de la Société, réuni le 12 avril 2021, a ajouté à l'Ordre du jour ainsi publié deux points complémentaires relatifs à la ratification des cooptations de M. Thierry DASSAULT, sur proposition du GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT (ci-après « GIMD »), et de Mme BESMA BOUMAZA en tant qu'Ad- ministrateurs. Ces points donnent lieu à l'ajout des deux résolutions complémen- taires suivantes, proposées par GIMD, de la compétence de l'Assemblée Générale Ordi- naire : « Première résolution complémen- taire (Ratification de la nomination d'un Administrateur) : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Ordinaires, ratifie la cooptation de M. Thierry DASSAULT en qualité d'Administrateur, effectuée lors du Conseil d'Administration du 12 avril 2021, en remplacement de M. Olivier DASSAULT, suite au décès de ce dernier, pour la durée restant à courir du mandat de son prédé- cesseur, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exer- cice clos le 31 décembre 2022. » « Deuxième résolution complémentaire (Ratification de la nomination d'un Administrateur) : L'As- semblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Ordinaires, ratifie la cooptation de Mme BESMA BOUMAZA en qualité d'Ad- ministrateur, effectuée lors du Conseil d'Ad- ministration du 12 avril 2021, en remplace- ment de Mme Catherine DASSAULT, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. » L'Assemblée Générale est donc appelée à l'effet de délibérer sur l'Ordre du jour suivant : - Rapport de ges- tion du Conseil d'Administration sur l'exer- cice 2020, rapport sur le Gouvernement d'Entreprise, rapport du Conseil d'Adminis- tration sur les actions de performance 2020, rapport du Conseil d'Administration sur la nouvelle attribution d'actions de perfor- mance ; - Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et conso- lidés dudit exercice, rapport des Commis- saires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; - Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020 ; - Approbation des comptes consolidés du- dit exercice ; - Affectation et répartition du bénéfice de la Société Mère ; - Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2020 aux Administrateurs ; - Approbation des élé- ments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2020 à M. Éric TRAP- PIER, Président-Directeur Général ; - Appro- bation des éléments de rémunération ver- sés ou attribués au cours de l'exercice 2020 M. Loïk SEGALEN, Directeur Général délé- gué ; - Approbation de la politique de rému- nération 2021 des Administrateurs ; - Ap- probation de la politique de rémunération 2021 du Président-Directeur Général ; - Ap- probation de la politique de rémunération 2021 du Directeur Général délégué ; - Ratifi- cation de la convention règlementée por- tant sur la police d'assurance Responsabili- té Civile des Dirigeants et Mandataires Sociaux (RCMS) ; - Ratification de la convention réglementée relative à l'acquisi- tion par DASSAULT AVIATION auprès de GIMD de terrains et bâtiments des établis- sements d'Argonay, Mérignac, Martignas et Saint-Cloud ;- Ratification de la convention réglementée portant sur une modification du bail commercial concernant les établis- sements de Mérignac et Martignas ; - Ratifi- cation de la convention réglementée por- tant sur la prolongation tacite du bail actuel consenti à DASSAULT AVIATION par GIMD concernant le site d'Argenteuil ; - Autorisa- tion à donner au Conseil d'Administration pour permettre à la Société d'opérer sur ses propres actions dans le cadre d'un pro- gramme de rachat d'actions ; - Autorisation

Par- ticipation à l'Assemblée Générale : Avertissement : Compte tenu du contexte national lié à la COVID 19, le Président-Di- recteur Général de DASSAULT AVIATION (ci-après « la Société »), agissant sur déléga- tion du Conseil d'Administration de la So- ciété réuni le 4 mars 2021, a décidé, à titre exceptionnel, afin de garantir la sécurité des Actionnaires, de réunir l'Assemblée Gé- nérale du 11 mai 2021 à huis clos, hors la présence physique des Actionnaires et des personnes ayant le droit d'y participer. Cette décision a été prise conformément aux dispositions de l'Ordonnance no2020- 321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l'Ordonnance no2020-1497 du 2 dé- cembre 2020 et le décret no2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par les dé- crets no2020-1614 du 18 décembre 2020 et no2021-255 du 9 mars 2021. En effet, à la date du présent avis, il existe des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou rassemblements collec- tifs, faisant obstacle à la présence physique l'Assemblée Générale des Actionnaires. Le Président-Directeur Général informe les Actionnaires qu'aucune carte d'admission ne sera délivrée et les invite à voter par les moyens de vote à distance mis à leur dispo- sition (par voie postale ou sur Internet via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS) ou à donner pouvoir au Président de l'As- semblée, selon les modalités qui sont préci- sées dans la brochure de convocation. L'As- semblée Générale sera diffusée en direct et en différé sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : www.dassault-aviation. com, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent grave- ment cette retransmission. Dans ce contexte exceptionnel, les Actionnaires sont avisés que les modalités liées à la te- nue et à la participation à l'Assemblée Gé- nérale de DASSAULT AVIATION du 11 mai 2021 sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de la situation sani- taire et/ou réglementaire. Les Actionnaires sont encouragés à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site Internet de DASSAULT AVIATION dans la rubrique Finance (accessible à l'adresse suivante : www.dassault-aviation. com), qui pourra être mise à jour pour pré- ciser les modalités définitives de participa- tion à l'Assemblée Générale en fonction des évolutions législatives et/ou sanitaires qui interviendraient postérieurement à la publication du présent avis. L'Assemblée se compose de tous les Actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. 1. Modalités de participation à l'Assemblée Générale : L'Assemblée se compose de tous les Actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Comme indiqué ci-dessus, l'Assemblée Générale de DAS- SAULT AVIATION se tiendra exceptionnelle- ment à huis clos, hors la présence physique des Actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Aucune carte d'admission ne sera délivrée. Les Action- naires sont donc invités dans les conditions décrites ci-après et préalablement à l'As- semblée Générale à exercer leur droit de vote uniquement à distance (par voie pos- tale ou électronique) ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à toute autre personne physique ou morale de son choix. 1.1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Gé- nérale : Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, les Actionnaires de- vront justifier de la propriété de leurs ac- tions, à la record date, soit le 7 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris (ci-aprèsJ-2), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son Mandataire, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermé- diaire habilité. Pour les Actionnaires au no- minatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer l'Assemblée. Pour les Actionnaires au porteur, cette inscription en compte des ac- tions doit être constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte, qui apportera ainsi la preuve de la qualité d'Actionnaire du titulaire des titres. L'attestation de participation est établie au nom de l'Actionnaire ou pour le compte de l'Actionnaire non-résident représenté par l'intermédiaire inscrit. Le teneur de compte doit joindre l'attestation de participation au formulaire de vote par correspondance ou par procuration et l'adresser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. L'Actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions, toutefois si le dénouement de la vente (transfert de propriété) intervient : - avantJ-2 0 h 00 heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, la procuration éven- tuellement accompagnés d'une attestation de participation, seront invalidés ou modi- fiés en conséquence, selon le cas. - aprèsJ-2 0 h 00 heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, il ne sera ni notifié par l'inter- médiaire habilité, ni pris en considération par la Société. 1.2. Modes de participation à l'Assemblée :

L'Assemblée se tenant exceptionnelle- ment à huis clos, l'Actionnaire a le droit de participer à l'Assemblée Générale : - soit en se faisant représenter par le Président de l'Assemblée Générale, - soit en se faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, - soit en votant par correspondance, - soit en votant par inter- net, via le site sécurisé VOTACCESS. L'Ac- tionnaire au nominatif a la possibilité de modifier son mode de participation, en adressant sa nouvelle instruction de mode de participation en utilisant le formulaire unique dûment complété et signé, à SOCIÉ- TÉ GÉNÉRALE, par message électronique à l'adresse suivante : ag2021.fr@socgen.com (toute autre instruction qui parviendrait sur cette adresse ne sera pas prise en compte). Le formulaire devra comporter : l'identifiant de l'Actionnaire, les nom, prénom et adresse, la mention « Nouvelle instruction

- annule et remplace », ainsi que la date et la signature. L'Actionnaire devra joindre une copie de sa carte d'identité et le cas échéant un pouvoir de représentation, s'il s'agit d'une personne morale. Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans les délais légaux. L'Actionnaire au porteur de- vra s'adresser à son teneur de compte, qui se chargera de transmettre la nouvelle ins- truction à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, accom- pagnée d'une attestation de participation justifiant de sa qualité d'Actionnaire. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans les délais légaux. Un Actionnaire ne peut voter pour une partie de ses actions et, simulta- nément, désigner un Mandataire pour voter au titre du solde de ses actions ; un Action- naire qui participe à l'Assemblée ne peut utiliser d'autre technique de vote que de voter lui-même pour l'intégralité de ses titres. Tout Actionnaire peut participer à l'Assemblée à distance i) en donnant pou- voir, ii) en votant par correspondance, ou iii) en votant par Internet. 1.2.1. Désignation

- Révocation d'un Mandataire : L'Action- naire ayant choisi de se faire représenter par, le Président de l'Assemblée Générale ou toute autre personne physique ou mo- rale peut notifier cette désignation ou la ré- voquer. L'Actionnaire peut révoquer son Mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et selon les modalités précisées ci-dessus. Pour dési- gner un nouveau Mandataire après révoca- tion, l'Actionnaire devra demander à SO- CIÉTÉ GÉNÉRALE (s'il est Actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire habilité (s'il est Actionnaire au porteur) de lui en- voyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu'il devra retourner, en y por- tant la mention « Changement de Manda- taire » à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Service As- semblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, jusqu'au 78 Affiches Parisiennes - Journal hebdomadaire d'annonces légales et d'information juridique PARIS • 23 avril 2021 • n° 16 quatrième jour précédant l'Assemblée, soit le 7 mai 2021. La notification de la désigna- tion et de la révocation d'un Mandataire peut également être effectuée par voie élec- tronique, selon les modalités suivantes : - pour les Actionnaires au nominatif pur ou administré : en se connectant sur le site In- ternet www.sharinbox.societegenerale. com avec ses identifiants habituels indi- qués sur le relevé de portefeuille et en al- lant sur la page « Mes Opérations - Assem- blée Générale DASSAULT AVIATION » puis en cliquant sur le bouton « Désigner ou ré- voquer un mandat », sur le site du vote VO- TACCESS. Si un Actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il peut suivre les indications données l'écran pour les obtenir, - pour les Action- naires au porteur : soit en se connectant sur le portail internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS si l'intermédiaire y est connecté, soit par cour- riel, en envoyant un email à leur intermé- diaire financier. Ce courriel devra obligatoi- rement contenir les informations suivantes : nom de la Société, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du Mandataire. L'Actionnaire devra obligatoi- rement demander à son intermédiaire habi- lité d'envoyer une confirmation écrite à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Afin que les conclusions ou révocations de mandats notifiés par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations de- vront être réceptionnées quatre jours au moins avant la date de l'Assemblée, soit, le 7 mai 2021 au plus tard. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l'Actionnaire ainsi que ceux de son Manda- taire. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est rappelé que tout Actionnaire souhaitant se faire représenter doit transmettre ses ins- tructions à l'émetteur ou son Mandataire, le centralisateur SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à l'aide du formulaire universel en indiquant préci- sément ses coordonnées complètes ainsi que celles de son Mandataire (nom, pré- nom et adresse). Le cas échéant, le Manda- taire de l'Actionnaire adresse son instruc- tion de vote pour l'exercice de ses mandats sous la forme d'une copie numérisée du formulaire unique à la SOCIÉTÉ GÉNÉ- RALE, par message électronique à l'adresse suivante : assemblees.generales@sgss.soc- gen.com. Le formulaire doit comporter les nom, prénom et adresse du Mandataire de l'Actionnaire, la mention « En qualité de Mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formu- laire. Il joint une copie de sa carte d'identité et, le cas échéant, un pouvoir de représen- tation de la personne morale qu'il repré- sente. Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à SOCIÉTÉ GÉ- NÉRALE au plus tard le quatrième jour pré- cédant la date de l'Assemblée, soit le 7 mai 2021 au plus tard. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un Action- naire sans indication de Mandataire, le Pré- sident de l'Assemblée Générale émettra un vote selon les recommandations du Conseil d'Administration. 1.2.2. Vote par correspon- dance : Les Actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et sou- haitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Pré- sident de l'Assemblée, pourront : - pour l'Actionnaire nominatif : renvoyer le formu- laire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, sauf s'il a demandé à être convoqué par voie électronique, à l'aide de l'enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation. - pour l'Actionnaire au por- teur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assem- blée, soit le 5 mai 2021. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le trans- mettre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE accompa- gné d'une attestation de participation justifiant de sa qualité d'Actionnaire à J-3. Les Actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE puisse les recevoir au plus tard le 7 mai 2021 (3 jours avant la tenue de l'Assem- blée). 1.2.3. Vote par internet via le site sé- curisé VOTACCESS : Le vote par internet sur le site VOTACCESS sera ouvert du 23 avril 2021 à 10 heures au 10 mai 2021 à 15 heures (heure de Paris). Afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plate-forme VOTAC- CESS, il est vivement recommandé aux Ac- tionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour saisir leurs ins- tructions. L'Actionnaire au nominatif se connectera au site www.sharinbox.societe- generale.com en utilisant son code d'accès Sharinbox. Le mot de passe de connexion au site lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec SOCIÉTÉ GÉNÉ- RALE SECURITIES SERVICES. Il peut être ré-envoyé en cliquant sur « Obtenir vos Co- des » sur la page d'accueil du site. L'Action- naire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur le nom de l'Assemblée dans la rubrique « Opérations en cours » de la page d'accueil puis sur « Voter » pour accéder au site de vote. Seuls les titulaires d'actions au por- teur dont l'établissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour cette Assemblée pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de l'Actionnaire au porteur, qui n'ad- hère pas à VOTACCESS ou soumet l'accès du site à des conditions d'utilisation, indi- quera à l'Actionnaire comment procéder. L'Actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d'accès habituels, sur le por- tail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS et suivra la procédure indiquée à l'écran. 2. Ques- tions écrites : Conformément aux dispositions du décret no2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret no2020-1614 du 18 décembre 2020, l'Actionnaire qui sou- haite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication et avant la fin du deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée, soit le 7 mai 2021, adresser ses questions au 78, quai Marcel -Dassault à Saint-Cloud (92210), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du Conseil d'Ad- ministration, ou par voie électronique à l'adresse suivante : www.dassault-aviation. com dans la rubrique Finance - Contact in- vestisseurs ou à l'adresse suivante : investor -relations@dassault-aviation.com. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompa- gnées d'une attestation d'inscription en compte. Compte tenu de la situation excep- tionnelle liée à la covid-19, les Actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission des demandes de communication par voie électronique. Le Président-Directeur Général répondra à l'ensemble des questions écrites, transmises dans les délais lé- gaux, au cours de l'Assemblée et les questions -réponses seront ensuite publiées sur le site internet de la Société à l'adresse : www.dassault-aviation.com, dès que possible à l'issue de l'Assemblée Générale. 3. Droit de communication des Action- naires : Les documents qui doivent être tenus à la disposition des Actionnaires dans le cadre de l'Assemblée sont mis à disposition au siège social de la Société, dans les délais légaux. Les documents et informations mentionnés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce destinés à être présen- tés à l'Assemblée sont mis à la disposition sur le site Internet de la Société : www.das- sault-aviation.com, depuis le 21e jour précé- dant l'Assemblée Générale. Le Président-Di- recteur Général. (W0844260) *** AVIS DE CONVOCATION PREIMIUM Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous forme de SAS Siège social : 36 rue de Naples, 75008 Paris 824 582 381 RCS Paris ORDRE DU JOUR ET TEXTE DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MAI 2021 Les associés de la société PREIMIUM sont informés que l'Assemblée Générale Ordi- naire Annuelle se tiendra exceptionnellement à huit clos (en application de l'ordonnance n°2020-321) le lundi 10 mai 2021 à 14 heures 30 au 36 rue de Naples, 75008 Paris, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour Approbation des comptes clos au 31 décembre 2020, sur le fondement des rapports de la société de gestion et du commissaire aux comptes, et constatation du capital Constatation des charges non déductibles visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts Quitus à la société de gestion Revue du rapport spécial du Commissaire aux comptes Constatation et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Pouvoirs pour formalités Projets de résolutions Première résolution. - L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports L'assemblée générale ordinaire constate que le capital social s'élevait, à la clôture de l'exercice, à 352 518 886,60 €, soit une augmentation de 49 714 603,00 € par rapport au montant du capital constaté lors de la dernière assemblée générale annuelle. Cette augmentation est liée à de nouveaux apports. Deuxième résolution. - L'assemblée générale ordinaire, en application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts. Troisième résolution. - L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier et sans ré- serve à la Société de Gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Quatrième résolution. - L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, en approuve les conclusions. Cinquième résolution. - L'assemblée générale ordinaire constate et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi qu'il suit : Dont Action Dont Action Dont Action de catégorie A de catégorie B de catégorie C Résultat de l'exer- 1 626 777,96 75 863,35 € 1 304 457,88 246 456,73 cice (bénéfice) € € € Régularisation du 63 093,39 1 297,08 € 54 932,14 6 864,17 résultat net € € € Résultat sur -14 424 534,45 € - 722 187,06 € -12 679 736,95 € -1 022 610,44 € cessions d'actifs Régularisation des - 228 213,32 € -4 734,28 € - 212 793,64 € -10 685,40 € cessions d'actifs Report des résultats -1,22 € -0,07 € -1,16 € 0,01 nets antérieurs € Report des plus-values nettes 0,00 0,00 € 0,00 0,00 antérieures € € € Régularisation des -0,18 € 0,00 € -0,18 € 0,00 comptes de report € Résultat distribuable -12 962 877,82 € - 649 760,98 € -11 533 141,91 € - 779 974,93 € Distribution 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - dont acomptes versés au titre de 0,00 0,00 € 0,00 0,00 l'exercice € € € - dont acomptes versés au titre des 0,00 0,00 € 0,00 0,00 plus-values € € € Régularisation des acomptes versés au 0,00 0,00 € 0,00 0,00 titre de l'exercice € € € Montant du solde du coupon total à 0,00 0,00 € 0,00 0,00 verser € € € Report à nouveau -12 962 877,82 € - 649 760,98 € -11 533 141,91 € - 779 974,93 € du solde disponible - dont compte de report des résultats 1 689 869,95 77 160,36 € 1 359 388,68 253 320,91 nets antérieurs € € € - dont compte de report des plus- -14 652 747,77 € - 726 921,34 € -12 892 530,59 € -1 033 295,84 € values nettes - dont incorporation 0,00 0,00 € 0,00 0,00 au capital € € € Au titre de l'exercice clos, le dividende total par action s'élève à 0,00 €. Affiches Parisiennes - Journal hebdomadaire d'annonces légales et d'information juridique 79 Attachments Original document

