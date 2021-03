Dassault Aviation : Avis de réunion de l'Assemblée des actionnaires du 11 mai 2021

Il est rappelé que les dividendes nets distribués au titre des trois exercices précédents ont été de :

Exercice Dividende par action (1) Montant total (en euros) (en millions d'euros) 2017 15,3 127 2018 21,2 177 2019 0 0

(1) Dividendes éligibles au prélèvement forfaitaire unique ou à l'abattement de 40%.

Quatrième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2020 aux administrateurs) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'administration visé à l'article L. 225-37du Code de commerce, approuve, en application de l'article L. 22-10-34I du Code de commerce, les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9I du Code de commerce qui y sont présentées, telles que figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise au paragraphe 2.1, à l'exception des éléments précités concernant le Président-DirecteurGénéral et le Directeur Général Délégué, objets des résolutions n°5 et n°6.

Cinquième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2020 à

M. Éric Trappier, Président-DirecteurGénéral) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées ordinaires, approuve, en application des articles L. 22-10-9 I et L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Éric Trappier en raison de son mandat de Président-Directeur Général, tels que figurant, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce, dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise inclus dans le rapport de gestion au paragraphe 2.1.

Sixième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2020 à M. Loïk Segalen, Directeur Général Délégué) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées ordinaires, approuve, en application des articles L. 22-10-9I et L. 22-10-34II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Loïk Segalen en raison de son mandat de Directeur Général Délégué, tels que figurant, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-9I du Code de commerce, dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise inclus dans le rapport de gestion au paragraphe 2.1.

Septième résolution (Approbation de la politique de rémunération 2021 des administrateurs) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'administration prévu par l'article L. 225-37du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8II dudit Code, la politique de rémunération des administrateurs de la Société au titre de l'exercice 2021, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise inclus dans le rapport de gestion au paragraphe 2.2.

Huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération 2021 du Président-Directeur Général) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'administration prévu par l'article L. 225-37du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8II dudit Code, la politique de rémunération du Président-DirecteurGénéral au titre de l'exercice 2021, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise inclus dans le rapport de gestion au paragraphe 2.2.

Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération 2021 du Directeur Général Délégué) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'administration prévu par l'article L. 225-37du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8II dudit Code, la politique de rémunération du Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2021, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise inclus dans le rapport de gestion au paragraphe 2.2.

Dixième résolution (Ratification de la convention règlementée portant sur la police d'assurance Responsabilité Civile des Dirigeants et Mandataires Sociaux (RCMS)) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38et suivants du Code de commerce, ratifie la convention réglementée portant sur la prorogation de la police d'assurance Responsabilité Civile des Dirigeants et Mandataires Sociaux (RCMS), autorisée par le Conseil d'administration du 23 juillet 2020 dans les conditions de ladite autorisation.

Onzième résolution (Ratification de la convention réglementée relative à l'acquisition par Dassault Aviation auprès de GIMD de terrains et bâtiments des établissements d'Argonay, Mérignac, Martignas et Saint-Cloud)- L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38et suivants du Code de commerce, ratifie la convention réglementée relative à l'acquisition par Dassault Aviation auprès de GIMD de terrains et bâtiments des établissements d'Argonay, Mérignac, Martignas et Saint-Cloud,autorisée par le Conseil d'administration du 26 février 2020 dans les conditions de ladite autorisation.