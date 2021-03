Dassault Aviation : Communiqué Financier Résultats annuels 2020

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Saint-Cloud, le 5 mars 2021

RÉSULTATS DU GROUPE DASSAULT AVIATION

2020

Prises de commandes

MCO OCEAN 15 Falcon

2019 3 463 M€

5 693 M€

MCO RAVEL

40 FalconChiffre d'affaires ajusté (*)

5 489 M€ 13 Rafale Export 34 Falcon

7 341 M€

26 Rafale Export

40 FalconCarnet de commandes au 31 décembre

15 895 M€ 62 Rafale dont 28 Rafale France et 34 Rafale Export 34 Falcon

17 798 M€

75 Rafale dont 28 Rafale France et 47 Rafale Export

53 FalconRésultat opérationnel ajusté (*)

Marge opérationnelle ajustée

261 M€ 4,8% du chiffre d'affaires

765 M€ 10,4% du chiffre d'affaires

Recherche et Développement

538 M€ 9,8% du chiffre d'affaires

527 M€ 7,2% du chiffre d'affaires

Résultat net ajusté (*)

Marge nette ajustée Résultat par action

814 M€ 11,1% du chiffre d'affaires 97,9 € par action

Trésorerie disponible au 31 décembre

4 585 M€

Dividendes

Proposé fév. 2020 : 212 M€

Révisé avril 2020 : 0 M€

Participation et intéressement y.c. forfait social de 20%

Effectif inscrit au 31 décembre

187 M€ 12 757

N.B. : Dassault Aviation comptabilise l'intégralité des contrats Rafale Export (y compris les parts Thales et Safran).

Principaux agrégats en normes IFRS (cf. tableau de passage en annexe)

(*) Chiffre d'affaires consolidé 5 492 M€ 7 371 M€ (*) Résultat opérationnel consolidé 246 M€ 796 M€ (*) Résultat net consolidé 303 M€ 713 M€

Saint-Cloud, le 5 mars 2021 - Le Conseil d'administration, réuni la veille sous la présidence de Monsieur Éric Trappier, a arrêté les comptes 2020. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

« 2020 fut une année « extra-ordinaire » marquée par la pandémie de la covid 19 plongeant le monde entier dans une crise sanitaire et économique. Pour Dassault Aviation, cette crise a permis de démontrer la pertinence de son modèle dual et de sa résilience. Passé le choc, nos organisations ont dû s'adapter, mettre en place un protocole sanitaire robuste afin d'assurer la sécurité de nos salariés, et déployer le télétravail.

Dans ce contexte hors du commun, nous avons priorisé le respect de nos engagements :

 le soutien aux Forces Armées et aux clients Falcon,

 la livraison des Rafale Export et des Falcon,

 la poursuite du développement du Falcon 6X.

Par ailleurs, certains retards ont été générés par les nécessaires changements d'organisation du travail (arrêt des plateaux physiques, « télétravail de crise », retards de nos sous-traitants, etc.).

Le secteur aéronautique a été frappé de plein fouet par la mise à l'arrêt d'une grande partie du trafic aérien. L'État a soutenu la filière avec des Prêts Garantis (« PGE ») et le chômage partiel. De plus, il a lancé, en coopération avec le GIFAS, un plan de soutien et de modernisation de la filière.

À ce titre, Dassault Aviation a en 2020 :

 perçu 6 M€ d'aides de l'État au titre du chômage partiel,

 versé 1 M€ dans le fonds d'investissement sur un engagement de 13 M€,

 reçu 8 M€ au titre de CORAC.

Dans ces circonstances exceptionnelles, nos actionnaires nous ont soutenus en renonçant à percevoir leurs dividendes en 2020 pour l'exercice 2019.

Comme prévu, nous avons livré 13 Rafale Export et poursuivi les prospections à l'Export, dont l'une s'est conclue, en janvier 2021, par le succès de la vente à la Grèce de 18 Rafale (6 avions neufs, et 12 appareils récemment mis en service dans l'Armée de l'Air et de l'Espace Française). À la suite de cette vente, la

France a annoncé la commande de 12 Rafale supplémentaires pour remplacer ceux livrés à la Grèce.

Nous avons également réussi à livrer 34 Falcon malgré les restrictions de voyage, poursuivi le développement du Falcon 6X qui a réalisé son roll-out virtuel en décembre 2020 avec une entrée en service prévue fin 2022, et continué le développement du futur Falcon qui sera annoncé au 1er semestre 2021.

Les prises de commandes 2020 s'élèvent à 3 463 millions d'euros contre 5 693 millions d'euros en 2019.

Elles comprennent, cette année, notamment le contrat de maintien en condition opérationnelle verticalisé des Atlantique 2 (OCEAN) pour la France et 15 Falcon dont le programme d'avions de surveillance et d'intervention maritime « Albatros » pour la marine française. En 2019, elles comprenaient principalement le contrat RAVEL et 40 Falcon.

Le chiffre d'affaires 2020 s'élève à 5 489 millions d'euros contre 7 341 millions d'euros en 2019. Cette diminution, conforme à notre prévision, s'explique principalement par la baisse du nombre de livraisons de Rafale Export (13 vs 26 en 2019) et de Falcon (34 Falcon vs 40 en 2019).

La marge opérationnelle ajustée s'établit à 4,8% (vs 10,4% en 2019). Elle a été affectée par :

• les impacts financiers liés à la crise sanitaire (sous-activité, coût des mesures sanitaires, baisse d'activité des centres de maintenance Falcon, etc.). Les économies associées aux plans d'actions mis en place par le Groupe ont limité ces impacts,

 le haut niveau de recherche et développement autofinancés représentant 9,8% du chiffre d'affaires contre 7,2% en 2019. En effet, malgré la crise, nous avons tenu à maintenir nos développements en cours notamment le Falcon 6X et le futur Falcon,

• la moindre absorption des charges fixes liée à la baisse du chiffre d'affaires de 25%.

Le résultat net ajusté 2020, en baisse de 51%, s'établit à 396 millions d'euros, soit une marge nette de 7,2% du chiffre d'affaires, contre 11,1% en 2019. Cette diminution s'explique principalement par la baisse du résultat opérationnel et la moindre contribution de Thales au résultat net.

Cela conduit à la proposition de versement aux actionnaires d'un dividende de 103 millions d'euros (12,3 euros par action), et à une distribution aux salariés de 85 millions d'euros, y compris forfait social, au titre de la participation et de l'intéressement.

Par ailleurs, en 2020, nous avons poursuivi l'exécution de notre plan de transformation et notamment la digitalisation de l'entreprise. Cette digitalisation est fondamentale pour tous nos process, du design au soutien, et l'assurance de la maîtrise de nos données. De même, nous accentuons nos efforts sur le pilotage de la performance industrielle, et la modernisation de nos infrastructures.

2021 sera une année encore profondément marquée par la pandémie et ses conséquences sanitaires et économiques. Dans ce contexte, nos efforts et notre stratégie seront :

• Rafale Export : exécuter les contrats, poursuivre les prospections en cours,

• Falcon : augmenter les ventes,

• Falcon 6X : continuer le développement en vue de l'entrée en service fin 2022,

• Développements militaires : poursuivre les programmes en cours (standard F4, Archange, Albatros, etc.),

• Préparation du futur : tenir le calendrier du futur Falcon,

• New Generation Fighter : obtenir le lancement des phases 1B et 2,

• Eurodrone : obtenir un contrat,

• Tranche 5 du Rafale France : préparer l'obtention du contrat de productibilité,

• Soutien et disponibilité de nos avions : rester au meilleur niveau,

• Transition énergétique : obtenir des commandes CORAC,

• Make in India : poursuivre le développement des activités transférées chez DRAL.

Nous prévoyons de livrer 25 Rafale et 25 Falcon. Le chiffre d'affaires sera en hausse. »

Éric TRAPPIER, Président-Directeur Général de Dassault Aviation.

1. RÉSULTATS CONSOLIDÉS AJUSTÉS 2020

(Cf. tableaux de passage en annexe)

PRISES DE COMMANDES

Les prises de commandes 2020 sont de 3 463 millions d'euros contre 5 693 millions d'euros en 2019. La part des prises de commandes à l'Export est de 41%.

Leur évolution est la suivante, en millions d'euros :

2020 2019

2018

2017

2016

Défense

1 546

3 385

2 710 Défense Export Défense France 224 769

1 672 1 322 2 616

1 038 905 353 552 8 139 Falcon 1 917 2 308

2 314 2 384

7 443 696 1 419

Total prises de commandes 3 463 5 693 5 024 3 289 9 558 % Export

41%

49%

80%

82%

92%

Les prises de commandes sont constituées intégralement de commandes fermes.

Programmes Défense

Les prises de commandes Défense 2020 s'élèvent à 1 546 millions d'euros contre 3 385 millions d'euros en 2019.

La part Défense Export s'élève à 224 millions d'euros en 2020 contre 769 millions d'euros en 2019, année qui avait enregistré une forte activité support militaire.

La part Défense France s'établit à 1 322 millions d'euros en 2020 contre 2 616 millions d'euros en 2019. Les prises de commandes comprennent notamment le contrat de l'Optimisation Continue de l'Entretien des Atlantiques 2 de l'Aéronautique Navale (« OCEAN ») de MCO verticalisé (hors moteurs) pour 10 ans, l'affermissement de tranches complémentaires du standard F4 et les premières phases d'études du

NGWS (« Next Generation Weapon System »). En 2019, il avait été enregistré notamment la notification du contrat RAVEL pour le Maintien en Condition Opérationnelle du RAfale VErticalisé France pour 10 ans.

Programmes Falcon

En 2020, 15 commandes de Falcon ont été enregistrées, contre 40 en 2019. Les prises de commandes représentent 1 917 millions d'euros contre 2 308 millions d'euros en 2019. Elles comprennent notamment le contrat « AVSIMAR », pour la France, portant sur le développement et l'acquisition de

7 Falcon 2000 LXS « Albatros » pour la surveillance et l'intervention maritime et le soutien associé.

