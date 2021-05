Dassault Aviation : Communiqué de presse "La Croatie sélectionne le Rafale"

PRESS RELEASE

La Croatie sélectionne le Rafale

(Saint-Cloud,le 28 mai 2021) - Au terme d'un appel d'offres international conduit dans le cadre de son programme MRFA « Multi Role Fighter Aircraft », la Croatie a sélectionné le Rafale pour équiper son Armée de l'Air.

Le contrat entre les autorités françaises et croates portera sur l'acquisition de 12 Rafale précédemment en service dans l'Armée de l'Air et de l'Espace française ainsi que sur le soutien de la flotte et la formation des équipes.

Dassault Aviation et ses partenaires se félicitent du choix de la Croatie, utilisateur pour la première fois d'un « avion Dassault » et cinquième client export du Rafale, et remercient les autorités croates de leur confiance. Ils saluent le travail effectué par l'équipe « France » dans le cadre de cet appel d'offres et soutiennent activement les autorités françaises pour finaliser la signature de ce contrat.

Ce nouveau succès remporté à l'issue d'une compétition évaluant avions européens et américains confirme la supériorité technologique et opérationnelle du Rafale, avion de combat polyvalent de dernière génération éprouvé en opérations. Il conforte son implantation dans les Armées de l'Air européennes et contribue activement à la souveraineté de l'Europe de la Défense.

