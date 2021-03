Dassault Aviation : Transcript "2020 annual results" (french)

Dassault Aviation Conférence de presse

Résultats annuels 2020

5 mars 2021

Company Dassault Aviation

Job title PDG

Éric Trappier

PDG

Bonjour, je ne sais pas si vous avez la première fois entendu, donc on recommence. C'est les aléas de la technique. On est dans le COVID-19 à distance et par conséquent on va avoir les présentations de nos résultats 2020 en visioconférence, on aura une organisation un peu particulière sur les questions. La première partie sera comme d'habitude très classique et je vous suggère tout de suite de regarder le film des événements 2020 qui résumera déjà assez bien les faits marquants de l'année 2020.

L'armée de l'air française et la Marine nationale ont prononcé fin 2019 la première capacité opérationnelle du standard F3R du Rafale, étape importante vers la mise en œuvre de deux nouvelles capacités offertes par ce standard. Le pod de désignation laser Talios et le missile de supériorité aérienne Météor.

Le 15 janvier, Éric Trappier a inauguré l'agrandissement du hangar de maintenance H3 de Dassault Falcon Service au Bourget, capable désormais d'accueillir simultanément 4 Falcon.

Dassault Aviation a participé à la première édition de la fabrique défense qui s'est tenue à Paris les 17 et 18 janvier. Florence Parly a inauguré l'exposition destinée à promouvoir l'esprit de défense, renforcer le lien armée-nation et faire émerger une culture stratégique européenne.

Le 20 février 2020 au ministère des armées à Paris, la France, l'Allemagne et l'Espagne ont signé officiellement le contrat relatif au lancement de démonstrateurs du SCAF, système de combat aérien du futur, en présence des principaux industriels. L'objectif est d'aboutir, à partir de 2026, au vol d'un démonstrateur du futur avion de combat NGF dont le programme est placé sous la responsabilité de Dassault Aviation.

Pour faire face à la crise sans précédent liée à la pandémie de COVID-19 et respecter les consignes gouvernementales, notre PDG, Éric Trappier, a demandé la mise en place dès le 16 mars d'un plan de mesures d'urgence avec comme priorité absolue la santé et la sécurité des salariés et de leur famille.

Dès que cette crise nous a touchés, nous avons pris des mesures d'urgence. Nous avons mis les gens à risques chez eux, nous avons arrêté la production, nous avons arrêté même le travail sur site pour le développement, le temps de trouver les bonnes mesures. Ces bonnes mesures ont été définies. Elles ont été présentées à nos partenaires sociaux. Ça a même donné lieu à un comité central d'entreprise. Nos syndicats, après des grandes discussions et sous réserve que nos mesures soient bien appliquées, ont à une large majorité approuvé ce plan de redémarrage.

Afin de soutenir Dassault Aviation, le conseil d'administration a décidé qu'aucun dividende ne serait versé aux actionnaires, tout en préservant l'intéressement et la participation des salariés.

Une cellule de crise présidée par le PDG s'est réunie deux fois par jour. Elle s'est appuyée sur des cellules de crise dédiées.

Les salariés se sont rapidement adaptés au télétravail qui s'est généralisé et a gagné en efficacité. 2 200 PC portables ont été déployés. Plus de 1 500 téléconférences ont été organisées chaque jour.

Pour garantir la sécurité des salariés présents sur site, toutes les mesures ont été prises. Des masques ont été approvisionnés et distribués dans nos établissements, masques dont le port a été rendu obligatoire.

Assurer le soutien des forces, en particulier pour les opérations en cours, mais aussi pour le maintien des missions, de la posture permanente de sûreté, a été l'une des priorités absolues de Dassault Aviation.

Les efforts et la détermination de la société à assurer ses missions essentielles se sont rapidement traduits par la reprise des activités aériennes et le respect des engagements contractuels dans les domaines militaires et civils.

La ministre des Armées s'est rendue le 15 mai au siège de la société, un symbole fort du soutien de l'état dans cette période de crise.

Merci à tous pour le travail, la mobilisation, le sérieux et le climat aussi de confiance dans lequel nos relations se sont maintenues, poursuivies et je suis heureuse de voir que vous avez trouvé les voies et les moyens pour créer des conditions de travail qui sont complètement différentes et que c'est un capital fondamental. Vous avez pris en compte nos urgences, donc merci beaucoup et on va continuer à travailler en grande confiance dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.

Je pense que j'ai deux priorités finalement, quand on voit tous ces sujets-là, le court et moyen termes, c'est le Rafale et c'est le court et moyen termes, mais qui engagent le long terme, c'est le programme chef. Si j'ai deux endroits où il faut vraiment qu'on travaille bien ensemble pour les pérenniser c'est ces deux sujets-là qui arrivent finalement à faire en sorte qu'on a toujours un outil de production en France et on a toujours un bureau d'étude performant en coopération pour le futur.

Dassault Aviation s'est engagé dans les opérations de lutte contre la crise sanitaire en mettant à disposition des armées deux Falcon au profit de l'opération Résilience afin de transporter rapidement des personnels médicaux. Des vols ont également été assurés pour l'association Aviation sans frontières.

1h de vol sur Mulhouse. Il fait beau. Merci encore pour tout ce que vous faites.

La société a remis 130 000 masques aux agences régionales de santé dès le début de la crise.

Les salariés de Dassault Aviation ont aussi été moteurs dans de multiples opérations de solidarité, soutenues par l'entreprise.

Dassault Aviation s'est pleinement investi au sein du Gifas afin de bâtir avec le gouvernement le plan de soutien à l'industrie aéronautique.

Ce plan permet de limiter le désastre qui pouvait advenir s'il n'y avait pas eu de plan. La deuxième chose, c'est, on a créé un fonds, ce fonds, les quatre grands donneurs d'ordre des 4 Big Four, mettent de l'argent, à peu près 200 millions d'euros, et l'État met 200 millions d'euros. À partir de ces 200 plus

200, nous allons lever des capitaux privés pour arriver à être capables de dégager à peu près un milliard qui nous servira non seulement à éviter les faillites de certaines entreprises, peut-être à les aider à se moderniser aussi parce qu'il faut qu'en sortie de crise, notre supply chain soit encore plus forte, il faut absolument qu'on accélère la transformation numérique de notre supply chain et des Big Four. On fait du présent à un ou deux ans parce que la crise va durer un ou deux ans. Mais on garde aussi l'œil sur l'horizon, et l'œil sur l'horizon, c'est de travailler avec les bureaux d'études sur des avions décarbonés et plus numériques.

Forte de la cohésion, de la réactivité et de la détermination de ses salariés, et grâce à un dialogue constructif avec les représentants du personnel, Dassault Aviation s'est donnée le maximum d'atouts pour gérer cette crise à court, moyen et long termes et ainsi poursuivre ses activités pour l'avenir de la société ainsi que son plan de transformation « Piloter notre avenir ».

Durant ce premier semestre, la société a également concentré ses ressources sur le développement du standard F4 du Rafale. Les missions de formation des pilotes et mécaniciens indiens se sont poursuivies à Mérignac, ainsi que l'acceptance des Rafales produits.

La livraison d'un nouvel ATL2 modernisé a été réalisée à Istres. Dans le domaine civil, Dassault Aviation a fait du Falcon 6X une priorité. Le calendrier de développement de ce nouvel avion conserve pour objectif une entrée en service en 2022.

Éric Trappier a signé le 18 juin une convention de mécénat avec le général Christian Baptiste, délégué national de l'ordre de la libération. Créé par le général de Gaulle en 1940 pour récompenser les acteurs de la libération de la France, cet ordre a aujourd'hui pour mission de développer l'esprit de défense, une valeur cardinale pour faire face à cette crise mondiale sans précédent.

Pour la deuxième année consécutive, Dassault Aviation prend la première place de l'enquête de satisfaction d'AIN sur le soutien de la flotte d'avions d'affaires.

Le 27 juillet, les cinq premiers Rafale de l'Indian Air Force, opérés par des pilotes indiens, se sont envolés de Mérignac pour rejoindre la base aérienne d'emballage.

Pour aider le Liban après la tragique explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth et en réponse à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République française, Dassault Aviation a établi une convention de soutien avec l'ONG libanaise Nawraj. Le 23 décembre, du matériel médical pour une valeur de 150 000 € a été remis à l'hôpital des Sœurs du Rosaire à Beyrouth.

L'aménagement de la cabine du Falcon 6X a remporté le prix « Private Jet Design ». Cette cabine, la plus vaste du marché, aux courbes fluides, redéfinit l'expérience de vol des passagers.

La société est classée première dans la catégorie aéronautique navale spatiale du palmarès Challenge des entreprises les plus vertueuses en matière de réduction des gaz à effet de serre.

Dassault Aviation co-organise avec la région Île-de-France le pari région challenge AI for Industry 2020, auquel participent une dizaine de start-up. L'objectif consiste à exploiter les algorithmes d'intelligence artificielle pour développer des capteurs virtuels.

Comme en 2019, Dassault Aviation est en 2020 la troisième entreprise préférée des étudiants et des jeunes diplômés ingénieurs tous secteurs confondus, selon une étude Epoca Harris Interactive.