Dassault Aviation : l'Egypte pourrait acheter 30 Rafale

S'appuyant sur des informations du site Disclose, Oddo BHF affirme que l'Egypte aurait signé le 26 avril une commande de 30 Rafale pour un montant de 3,75 MdsE, ainsi que deux autres commandes pour 200 ME avec le missilier MBDA et Safran.



'Il s'agirait de l'exercice d'une option intégrée dans le premier contrat de 2015 (24 appareils)', croit savoir le broker.



Toujours selon Disclose, Oddo rapporte que 'l'État égyptien aurait obtenu un prêt garanti par la France à hauteur de 85%'.



'Compte tenu du délai de production d'environ 3 ans, la première livraison pourrait avoir lieu à partir de 2024. Sur la base d'une livraison étalée sur 3 ans et d'un tarif apparemment légèrement plus élevé que la commande précédente, nous valorisons ce contrat (neuf et services) à près de 110 E/titre en retenant des hypothèses conservatrices en termes de rentabilité', estime l'analyste.



Selon Invest Securities, l'année 2021 pourrait s'avérer faste pour l'avion français après la commande de 18 appareils par la Grèce et avec l'intérêt de l'Inde, de l'Indonésie, de la Finlande, de la Suisse et de la Croatie.



