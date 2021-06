Dassault Aviation : reconnu « Climate Leader 2021 » par le Financial Times

Dassault Aviation figure dans la toute première édition du classement Europe's Climate Leaders 2021 du Financial Times. Ce classement a identifié les 300 entreprises européennes qui ont réalisé la plus grande réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2019.

Ce classement est le fruit d'une initiative conjointe du Financial Times et de l'institut Statista, qui ont mené des mois de recherches documentaires intensives, examiné les données existantes sur les émissions, lancé des appels publics à participation et contacté directement des milliers d'entreprises. Ces recherches ont permis l'identification des entreprises qui parviennent à maîtriser au mieux leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'évolution de leur chiffre d'affaires.

Engagés sur la durée pour l'environnement, nous développons dans le domaine industriel de nouveaux procédés et optimisons les procédés existants afin de réduire notre empreinte carbone actuelle et pour les années futures. Nous faisons la promotion de l'utilisation de carburants alternatifs durables (Sustainable Alternative Fuel, SAF) pour remplacer le kérosène classique. La gamme Falcon est déjà en mesure de voler avec des carburants durables. Le développement de technologies d'optimisation de trajectoire offre également des solutions rapides de réduction des émissions de carbone. Dassault Aviation participe aux programmes de recherches appliquées Clean Sky 2 à l'échelle européenne et au Conseil pour la recherche en aéronautique civile (Corac) au niveau français. Ces travaux portent sur la réduction de la consommation de carburant en diminuant la traînée et la masse des avions. Au sein du programme européen Sesar, nous visons à gagner en efficacité et en consommation par des profils de vol adaptés.