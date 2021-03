Dassault Aviation : vise une hausse de ses revenus, le bénéfice a chuté en 2020

(Actualisation: réaction de marché, commentaire d'analyste)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur aéronautique Dassault Aviation a indiqué vendredi prévoir une hausse de son chiffre d'affaires en 2021, après avoir vu ses résultats chuter en 2020, pénalisés par les répercussions de la pandémie.

"Pour Dassault Aviation, cette crise a permis de démontrer la pertinence de son modèle dual" ainsi que sa "résilience", a déclaré le PDG du groupe, Eric Trappier, cité dans un communiqué.

Pour 2020, l'avionneur a publié un résultat net consolidé de 303 millions d'euros, contre 713 millions d'euros sur l'exercice précédent. Son résultat net ajusté, qui ne tient pas compte de la variation de valeur des instruments de couverture de change, est ressorti à 396 millions d'euros, contre 814 millions d'euros en 2019.

La contribution de Thales, dont Dassault Aviation détient 24,7% du capital, au résultat net s'est établie à 231 millions d'euros, contre 346 millions d'euros un an auparavant.

Le résultat opérationnel ajusté a atteint 261 millions d'euros, contre 765 millions d'euros en 2019. Le chiffre d'affaires ajusté de Dassault Aviation étant passé de 7,34 milliards à 5,5 milliards d'euros sur la même période, la marge correspondante s'est repliée à 4,8%, contre 10,4% un an plus tôt.

Selon le consensus FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net ajusté de 326 millions d'euros, un résultat opérationnel ajusté de 195 millions d'euros et un chiffre d'affaires ajusté de 5,2 milliards d'euros.

Au total, les prises de commandes se sont inscrites à 3,5 milliards d'euros en 2020, contre 5,7 milliards d'euros en 2019. Le carnet de commandes s'établissait à 15,9 milliards d'euros à fin décembre, comprenant 62 Rafale et 34 Falcon, contre 17,8 milliards d'euros un an plus tôt. En termes de livraisons, Dassault Aviation avait indiqué en janvier avoir livré l'an dernier 34 Falcon et 13 Rafale, tous à l'export.

Concernant ses perspectives pour 2021, Eric Trappier, le PDG du groupe, a indiqué prévoir la livraison de 25 Falcon et de 25 Rafale à l'export ainsi qu'un chiffre d'affaires "en hausse".

A la Bourse de Paris, Dassault Aviation recule de 2%, soit plus que l'indice SBF 120 qui abandonne 0,9% dans le même temps. Si Oddo BHF souligne que les résultats 2020 s'avèrent supérieurs aux attentes, le bureau d'études qualifie les objectifs 2021 de "mitigés".

Dassault Aviation proposera un dividende de 12,3 euros par action au titre de 2020. L'industriel avait supprimé l'an passé sa proposition de dividende au titre de l'exercice 2019.

