Dassault Aviation : porté par ses livraisons de Rafale au premier semestre

Dassault Aviation prend de l’altitude sur la place de Paris, où il s’élève de 4,23% à 1 010 euros l’action, dans le sillage de ses résultats du premier semestre 2021. Le constructeur aéronautique a dégagé un bénéfice net ajusté de 265 millions d'euros, contre 87 millions d’euros lors du premier semestre 2020. De son côté, le résultat opérationnel ajusté ressort à 175 millions d'euros, contre 55 millions d’euros un an plus tôt, d’où il découle une marge de 5,6%, contre 2,1% un an plus tôt.



Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé ajusté s'établit à 3,11 milliards d'euros lors du premier semestre 2021, contre 2,64 milliards d'euros un an plus tôt.



Dassault Aviation a profité de la hausse du nombre de livraisons de Rafale Export (13 contre 7 un an plus tôt), ce qui compense le recul des livraisons de Falcon (6 contre 16 lors du premier semestre 2020).



En parallèle, les prises de commandes s'inscrivent à 3,91 milliards d'euros, contre 984 millions d'euros lors du premier semestre 2020.



" Le marché de l'aviation d'affaires a montré, au cours du 1er semestre 2021, des signes encourageants d'amélioration, notamment aux États-Unis où le trafic a repris ", a commenté Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.



" En revanche, nous notons la persistance des tensions sur les prix. Le marché d'occasion est actif ", a ajouté le dirigeant.



Du côté des perspectives, Dassault Aviation a confirmé ses objectifs annuels. Le groupe entend faire progresser son chiffre d'affaires en 2021 et effectuer les livraisons de 25 Rafale neufs et 25 Falcon neufs.