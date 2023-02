Dassault Aviation : présent au salon Aero India à Bangalore

Le groupe Dassault Aviation fait savoir qu'il participera au salon Aero India qui se tiendra à Bangalore (Inde) du 13 au 17 février, une occasion de présenter son savoir-faire dual, militaire et civil.



L'armée de l'air indienne est d'ailleurs son plus ancien client export. 'Elle est équipée d'avions Dassault depuis 1953 ; le contrat d'acquisition de 36 Rafale, signé en 2016, et la modernisation des Mirage 2000 I/TI prolongent ce partenariat historique', souligne le groupe.



Par ailleurs, dans le domaine de l'aviation d'affaires, la flotte Falcon en service en Inde compte une vingtaine d'appareils, avec des perspectives de développement positives.



Dassault Aviation profitera de l'événement pour présenter une maquette de Rafale C aux couleurs de l'Indian Air Force et une maquette du Rafale Marine, ce dernier étant candidat au renouvellement de la flotte de chasseurs embarqués de l'Indian Navy.



'Demain comme aujourd'hui, nous ferons tout notre possible pour développer notre empreinte industrielle dans ce grand pays et pour satisfaire ses besoins en avions militaires et en avions d'affaires ', a déclaré Eric Trappier, Président-directeur général de Dassault Aviation.



