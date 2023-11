Dassault Aviation : présent en force au salon de Dubaï

Dassault Aviation annonce sa participation au salon de Dubaï, du 13 au 17 novembre, avec notamment sur le statique un avion de combat Rafale C, un simulateur Rafale F4, un avion d'affaires Falcon 2000LXS et une maquette de la cabine du Falcon 10X à l'échelle 1.



'Depuis 1973 et le Mirage 5, Dassault Aviation est partenaire des Forces armées des Emirats, qui mettent actuellement en oeuvre une flotte de Mirage 2000-9 et qui ont passé commande de 80 Rafale en décembre 2021', souligne le constructeur aéronautique.



'Dubaï est l'un des points clés du réseau de support Falcon', ajoute le groupe français, rappelant qu'un nouveau centre de maintenance, mis en oeuvre par sa filiale ExecuJet MRO Services, a ouvert l'été dernier sur le nouvel aéroport d'Al Maktoum.



