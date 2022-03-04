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Dassault Aviation prévient d'une baisse de son CA en 2022

04/03/2022 | 08:42
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4 mars (Reuters) - Dassault Aviation a annoncé vendredi à l'occasion de la publication de ses résultats annuels:

* LA PRÉVISION POUR 2022 EST DE LIVRER 13 RAFALE ET 35 FALCON

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES SERA EN BAISSE PAR RAPPORT À CELUI DE 2021

* PRISES DE COMMANDES EXCEPTIONNELLES DE 100 AVIONS

* CA ANNUEL DE EUR 7,23 MDS CONTRE EUR 5,5 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ANNUEL DE EUR 527 MLNS CONTRE EUR 261 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET AJUSTÉ ANNUEL DE EUR 693 MLNS CONTRE EUR 396 MLNS IL Y A UN AN

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LA DISTRIBUTION, EN 2022, D'UN DIVIDENDE DE 2,49n EUR /ACTION CORRESPONDANT À UN MONTANT DE 208 MILLIONS D'EUROS, SOIT UN PAYOUT DE 30%

* LE TOTAL DES CAPITAUX PROPRES S'ÉTABLIT À EUR 5,3 MDS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021 CONTRE EUR 4,6 MDS AU 31 DÉCEMBRE 2020

* CARNET DE COMMANDES AU 31 DÉCEMBRE: EUR 20,72 MDS ; 86 RAFALE ; 55 FALCON

* OBJECTIFS 2022: LA PRÉVISION POUR 2022 EST DE LIVRER 13 RAFALE ET 35 FALCON

* LES PRISES DE COMMANDES 2021 SONT DE EUR 12,08 MDS CONTRE 3,5 MDS EN 2020

* LES PRISES DE COMMANDES DÉFENSE 2021 SÉLÈVENT À EUR 9,2 MDS CONTRE EUR 1,5 MDS EN 2020

* LA MARGE OPÉRATIONNELLE SÉTABLIT À 7,3% EN 2021 CONTRE 4,8% EN 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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CA 2021 6 970 M 7 703 M -
Résultat net 2021 494 M 546 M -
Tréso. nette 2021 3 690 M 4 078 M -
PER 2021 22,1x
Rendement 2021 1,35%
Capitalisation 10 896 M 12 041 M -
VE / CA 2021 1,03x
VE / CA 2022 1,09x
Nbr Employés 12 441
Flottant -
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Durée : Période :
Dassault Aviation : Graphique analyse technique Dassault Aviation | Zone bourse
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Tendances analyse technique DASSAULT AVIATION
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TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Objectif de cours Moyen 135,25 €
Ecart / Objectif Moyen 3,25%
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AIRBUS SE-6.53%95 583
TEXTRON INC.-4.90%15 909
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