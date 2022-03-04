Dassault Aviation prévient d'une baisse de son CA en 2022

4 mars (Reuters) - Dassault Aviation a annoncé
vendredi à l'occasion de la publication de ses résultats
annuels:
* LA PRÉVISION POUR 2022 EST DE LIVRER 13 RAFALE ET 35
FALCON
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES SERA EN BAISSE PAR RAPPORT À CELUI
DE 2021
* PRISES DE COMMANDES EXCEPTIONNELLES DE 100 AVIONS
* CA ANNUEL DE EUR 7,23 MDS CONTRE EUR 5,5 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ANNUEL DE EUR 527 MLNS CONTRE
EUR
261 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET AJUSTÉ ANNUEL DE EUR 693 MLNS CONTRE EUR 396
MLNS
IL Y A UN AN
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER À
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LA DISTRIBUTION, EN 2022, D'UN
DIVIDENDE DE 2,49n EUR /ACTION CORRESPONDANT À UN MONTANT DE 208
MILLIONS D'EUROS, SOIT UN PAYOUT DE 30%
* LE TOTAL DES CAPITAUX PROPRES S'ÉTABLIT À EUR 5,3 MDS
D'EUROS AU
31 DÉCEMBRE 2021 CONTRE EUR 4,6 MDS AU 31 DÉCEMBRE 2020
* CARNET DE COMMANDES AU 31 DÉCEMBRE: EUR 20,72 MDS ; 86
RAFALE ;
55 FALCON
* OBJECTIFS 2022: LA PRÉVISION POUR 2022 EST DE LIVRER 13
RAFALE
ET 35 FALCON
* LES PRISES DE COMMANDES 2021 SONT DE EUR 12,08 MDS CONTRE
3,5
MDS EN 2020
* LES PRISES DE COMMANDES DÉFENSE 2021 SÉLÈVENT À EUR 9,2
MDS
CONTRE EUR 1,5 MDS EN 2020
* LA MARGE OPÉRATIONNELLE SÉTABLIT À 7,3% EN 2021 CONTRE
4,8% EN
2020
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(Gdansk Newsroom)