Dassault Aviation : séduit de nouveau la Grèce avec son avion de combat Rafale

Dassault Aviation progresse de 1,48% à 925 euros l’action, alors que la Grèce veut commander 6 avions Rafale supplémentaires. Cette nouvelle marque de confiance représente une bonne nouvelle pour la filière aéronautique française frappée de plein fouet par la crise du Covid-19. Au total, 500 entreprises travaillent sur le programme Rafale, dont Thales (+1,35% à 84,24 euros) et Safran (+0,92% à 105,66 euros).



" Excellente nouvelle : la Grèce vient d'annoncer son intention d'acquérir 6 Rafale supplémentaires. Ensemble, nous avançons pour construire une véritable autonomie européenne ", a écrit dimanche Florence Parly, la ministre française des Armées, sur son compte Twitter.



La Grèce renouvelle ainsi sa confiance dans l'avion de combat de Dassault Aviation. C'est en septembre 2020 que le pays entrait dans le " club Rafale " en annonçant son intention d'acquérir 18 exemplaires (6 neufs et 12 d'occasion) de cet avion de combat. Un premier appareil a d'ailleurs été livré en juillet et devrait voler dans le ciel grec avant la fin de l'année.



Ces commandes interviennent dans un contexte de tensions récurrentes entre la Grèce et la Turquie.



Depuis septembre dernier, le Rafale a également su convaincre l'Indonésie, l'Egypte et la Croatie.



Rappelons que, cette année, Dassault Aviation entend faire progresser son chiffre d'affaires et effectuer les livraisons de 25 Rafale neufs et 25 Falcon neufs.