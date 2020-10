Dassault Aviation : signe son 500e contrat de maintenance FalconCare et élargit son programme avec de nouvelles options

Dassault Aviation a récemment signé son 500e contrat pour son programme de maintenance garantie FalconCare, le plus complet du secteur, et l'a encore étendu afin de répondre à un plus large éventail de besoins et de budgets pour les clients.

Lancé en 2005, FalconCare offre une gamme complète de services de maintenance programmés et non programmés par le biais de C-Check, portant sur la cellule, l'avionique, les pièces de train d'atterrissage et les consommables, et incluant la main d'œuvre, les bulletins de service et le suivi de la maintenance. Cette couverture exhaustive garantit des coûts de maintenance annuels prévisibles et stables pour les opérateurs des avions Falcon. Le programme assure une couverture de maintenance partout dans le monde grâce à plus de 60 centres de service clients agrées Dassault et 16 centres de distribution Falcon Spares.