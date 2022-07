Dassault aviation : un chiffre d'affaires en léger repli au premier semestre à 3 milliards d'euros

Dassault aviation a présenté ses résultats semestriels le 20 juillet. Son chiffre d'affaires ajusté s'établit à 3,09 milliards d'euros contre 3,10 milliards d'euros, un an plus tôt. En revanche, ses prises de commandes à 16,29 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année (contre 3,91 milliards d'euros en 2021 sur la même période) reflètent le contexte géopolitique international tendu.



Le carnet de commandes est de 34,08 milliards d'euros contre 20,76 milliards d'euros. Il est composé de 165 Rafale dont 125 à l'export et 40 en France et 82 Falcon.



En comparaison, en 2021, le carnet de commande incluait 86 Rafale dont 46 Rafale à l'export, 40 Rafale pour le marché domestique et 55 Falcon.



Le résultat opérationnel est de 200 millions d'euros contre 175 millions d'euros au premier semestre 2021. La marge opérationnelle est égale à 6,5% du chiffre d'affaires contre 5,6% au premier semestre 2021.



Le résultat net est de 318 millions d'euros contre 265 millions d'euros. La marge nette est égale à 10,3% du chiffre d'affaires contre 8,5 % au premier semestre 2021.



Le résultat financier consolidé du premier semestre 2022 aux normes IFRS est de -37 millions d'euros contre -31millions d'euros au premier semestre 2021. Ce résultat financier négatif est la conséquence de la comptabilisation de la composante de financement au titre des contrats militaires long terme et de la diminution de la valeur de marché des instruments de couverture non éligibles à la comptabilité de couverture au sens des normes IFRS.



Les objectifs 2022 du groupe demeurent inchangés avec la livraison prévue de 13 Rafale et de 35 Falcon ainsi qu'un chiffre d'affaires en baisse.