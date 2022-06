Des groupes de défense des droits accusent les fabricants d'armes français d'être complices de crimes de guerre au Yémen

La plainte, déposée par le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme (ECCHR), le Mwatana for Human Rights et Sherpa International, intervient alors qu'une trêve nationale entre une coalition dirigée par l'Arabie saoudite et le groupe Houthi aligné sur l'Iran, la première depuis 2016, est entrée en vigueur le 2 avril.

Les groupes de défense des droits en France ont tenté à plusieurs reprises de montrer que le soutien tacite de Paris à la coalition a prolongé et aggravé le conflit, qui a commencé en 2015 après que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue contre les Houthis après qu'ils ont chassé le gouvernement de la capitale Sanaa.

En visant Dassault Aviation, Thales et MBDA France, les ONG espèrent maintenir le sujet dans le domaine public à un moment où les États-Unis et leurs alliés occidentaux cherchent à améliorer les liens avec l'Arabie saoudite.

Dassault Aviation et MBDA France n'ont pas répondu immédiatement aux appels ou à une demande de commentaire par courriel. Thales a demandé des questions par e-mail et n'a pas immédiatement répondu.

"Les frappes aériennes de la coalition ont causé de terribles destructions au Yémen. Les armes produites et exportées par les pays européens, et en particulier la France, ont permis ces crimes", a déclaré Abdulrasheed al-Faqih, directeur exécutif de l'organisation yéménite Mwatana for Human Rights.

"Sept ans après le début de cette guerre, les innombrables victimes yéménites méritent des enquêtes crédibles sur tous les auteurs de crimes, y compris ceux qui sont potentiellement complices", a-t-il ajouté.

Les procureurs français étudient déjà des plaintes similaires déposées contre le prince héritier d'Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et l'autorité douanière française.

La trêve actuelle a proposé une lueur d'espoir dans un pays où la guerre et l'effondrement économique qui s'en est suivi ont laissé des millions de personnes confrontées à la famine, et pourrait également fournir à Riyad une sortie d'un conflit coûteux qui est un point de tension avec Washington.