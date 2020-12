Exposition « Antoine de Saint-Exupéry - un Petit Prince parmi les Hommes »

Deux villes françaises, Lyon et Toulouse, accueillent jusqu'au printemps et jusqu'à l'été une double exposition consacrée à Antoine de Saint-Exupéry : l'homme et, bien entendu, l'aviateur.

Alors que vient tout juste de paraître une somptueuse bande-dessinée consacrée à sa vie, Antoine de Saint-Exupéry a aussi le droit à une double exposition, l'année des 120 ans de sa naissance. Fait rare, l'événement, intitulé « Antoine de Saint-Exupéry - un Petit Prince parmi les Hommes », se déroule dans deux villes : à Lyon, où le navigateur a vu le jour, et à Toulouse, où il a pris son véritable envol. Animations, œuvres, anecdotes, mais aussi ateliers, rencontres… À vocation culturelle et pédagogique, ces deux expositions complémentaires reviennent très longuement sur l'univers du pilote-explorateur-écrivain-journaliste - et on en passe !

À Lyon, à la Sucrière (sur les bords de la Saône, quartier de la Confluence), c'est une immersion dans la vie et l'œuvre de l'homme de lettres qui est proposée au visiteur. Parmi les animations qui entrent le plus dans son intimité, citons une rencontre très originale, et imaginaire bien entendu, entre le personnage du « Petit Prince » et son auteur. Sans oublier des objets personnels, des photos et autres manuscrits dévoilés pour la première fois au public…

À Toulouse, à l'Envol des Pionniers (dans le quartier de Montaudran), c'est l'aspect plus aérien de « Saint-Ex » qui est dévoilé. On peut ainsi contempler une réplique à taille réelle du Salmson 2A2, à bord duquel il vola quand il officiait dans l'Aéropostale. À noter que chaque période de sa vie est présentée en même temps qu'un avion mythique de l'époque. Sans oublier les superbes sculptures de l'artiste Arnaud Nazare-Aga, qui constituent une « expo dans l'expo » à elles seules.

Exposition(s) : « Antoine de Saint-Exupéry - un Petit Prince parmi les Hommes. » À Lyon (la Sucrière), jusqu'au 25 avril 2021. À Toulouse (l'Envol des Pionniers), jusqu'au 29 août 2021.