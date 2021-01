La Grèce s’équipe du RAFALE dans la continuité d’un partenariat avec DASSAULT AVIATION de plus de 45 ans

Theodoros LAGIOS, directeur général de l’armement et des investissements du ministère de la Défense grec, et Eric TRAPPIER, Président-Directeur général de Dassault Aviation, ont signé ce jour un contrat relatif à l’acquisition de 18 Rafale pour l’Armée de l’Air hellénique, ainsi qu’un contrat concernant le soutien logistique de la flotte.

La cérémonie de signature s’est tenue à Athènes en présence de Madame Florence PARLY, ministre française des Armées, et de Monsieur Nikolaos PANAGIOTOPOULOS, ministre grec de la Défense nationale.

Pays européen et membre de l’OTAN, la Grèce est un allié stratégique majeur de la France. Dassault Aviation est honoré de la décision du gouvernement grec qui prolonge plus de quarante-cinq années de partenariat ininterrompu.

La commande de 18 Rafale comprend 12 appareils récemment en service dans l’Armée de l’Air et de l’Espace française, et 6 neufs, produits dans les usines de Dassault Aviation.

Afin de répondre au besoin urgent des autorités grecques, les livraisons des avions débuteront à partir de l’été 2021, puis s’échelonneront sur deux ans.

Le contrat de soutien logistique accompagnera sur 4 ans et demi l’activité aérienne des Rafale grecs, en maintenant au plus haut niveau la disponibilité des matériels et des systèmes.



L’arrivée du Rafale dans l’Armée de l’Air hellénique marque la qualité des liens stratégiques entre la Grèce et la France et la poursuite d’une solide relation, depuis plus de quarante-cinq ans, avec Dassault Aviation et ses partenaires industriels Thales et Safran.

Tout comme avec le Mirage F1 en 1974, le Mirage 2000 en 1985 et enfin le Mirage 2000-5 en 2000, le Rafale constitue une opportunité pour lancer de nouvelles coopérations avec l’industrie aéronautique grecque.

« La Grèce est un partenaire européen de premier plan, un membre majeur de l’OTAN et un partenaire privilégié de la France, aux côtés duquel Dassault Aviation se tient de façon indéfectible depuis plus de quarante-cinq ans. La continuité de notre présence en Grèce, y compris dans les moments les plus difficiles, est une preuve de la qualité de cette relation. C’est pourquoi je suis fier et heureux de signer aujourd’hui ce contrat qui symbolise la poursuite de l’engagement pris par Dassault Aviation depuis 1974 auprès de la Grèce. Je remercie les autorités grecques qui nous ont renouvelé leur confiance. Je les assure de notre mobilisation totale pour atteindre les objectifs fixés », a déclaré Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation.

