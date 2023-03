La valeur du jour à Paris - SBF 120 : Dassault Aviation prend l'ascendant

Dassault Aviation occupe la tête du SBF 120 bondissant de 9,20% à 174,40 euros à la faveur d'une performance 2022 bien meilleure que prévu. Le constructeur aéronautique a dévoilé un résultat net consolidé en hausse de 18,3% à 716 millions d’euros, dont une contribution de Thales de 275 millions d’euros contre 266 millions d’euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel ajusté a atteint 572 millions d’euros contre 527 millions d’euros en 2021. UBS souligne que le résultat opérationnel a dépassé de 23% les attentes grâce à des ventes des activités de défense supérieures de 7% au consensus.



Il affiche ainsi une marge opérationnelle ajustée de 8,3% contre 7,3%, un an auparavant. Le marché anticipait seulement 7,2%.



Dassault Aviation explique l'amélioration de sa marge opérationnelle par la bonne qualité d'exécution des contrats.



Son chiffre d'affaires a reculé d'un peu plus de 4% à 6,93 milliards d'euros contre 7,23 milliards d'euros en 2021. La part du chiffre d'affaires à l'export est de 82%.



En outre, Dassault Aviation annonce que les prises de commandes 2022 s'élèvent à 20,9 milliards d'euros contre 12 milliards d'euros en 2021. La part des prises de commandes à l'export représente 90%.



La prise de commandes Rafale en 2022 est de 92 avions (Émirats Arabes Unis 80, Indonésie 6, Grèce 6). Le carnet de commandes au 31 décembre 2022 compte désormais 164 Rafale neufs (125 Export, 39 France).



Dans le domaine civil, en 2022, 64 Falcon ont été commandés et 32 Falcon ont été livrés. Le carnet de commandes au 31 décembre 2022 compte 87 Falcon neufs contre 55 à fin 2021.



Le carnet de commandes consolidé au 31 décembre 2022 est de 35 milliards d'euros contre 20,762 milliards d'euros, un an auparavant.



La trésorerie disponible du groupe s'élève à 9,52 milliards d'euros, en hausse de 4,65 milliards d'euros par rapport au 31 décembre 2021. Cette hausse s'explique essentiellement par les acomptes reçus sur la période avec notamment la réception d'acomptes des contrats export (dont Émirats Arabes Unis) et la bonne tenue de l'activité commerciale Falcon. Le marché anticipait seulement 6,1 milliards d'euros.



Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires la distribution, en 2023, d'un dividende de 3,00 euros action, soit un taux de distribution de 30%.



Quant à ses perspectives 2023, Dassault Aviation prévoit de livrer 15 Rafale et 35 Falcon (alors que UBS annonce la livraison de 16 Rafale et 36 Falcon). Le groupe a prévenu que son chiffre d'affaires sera en baisse par rapport à celui de 2022.



Suite à la publication de ces résultats annuels, UBS a maintenu sa recommandation Achat sur le titre de Dassault Aviation avec un objectif de cours inchangé à 200 euros. L'analyste explique dans sa note que " les ventes nettes du groupe aéronautique devraient baisser en glissement annuel en 2023 " de 18% selon le consensus et ses prévisions. " Ce qui est déjà largement connu ", souligne le broker.