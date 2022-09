Modi met en service le premier porte-avions construit en Inde dans le cadre de sa politique de défense.

Après 17 ans de construction et de tests, Modi a mis en service l'INS Vikrant - le deuxième porte-avions opérationnel de la marine et le plus grand navire de guerre jamais construit en Inde - dans un chantier naval public du sud du pays.

"Aujourd'hui, l'Inde a rejoint les pays du monde qui peuvent fabriquer un porte-avions aussi énorme avec une technologie indigène", a déclaré Modi. "C'est un symbole du potentiel indigène, des ressources indigènes et des compétences indigènes".

Conçu pour accueillir un équipage d'environ 1 600 personnes et une flotte de 30 avions, le Vikrant s'appuiera sur les avions MIG-29K de conception russe qui opèrent déjà sur l'autre porte-avions de l'Inde, l'INS Vikramaditya, que l'Inde a acheté à la Russie.

Boeing et le français Dassault cherchent à fournir à l'Inde plus de deux douzaines de jets pour le Vikrant.

L'Inde est l'un des plus grands importateurs d'armes au monde, dépensant 12,4 milliards de dollars entre 2018 et 2021, mais elle a cherché à développer ses propres capacités de fabrication alors que son fournisseur clé, la Russie, mène une guerre en Ukraine et fait face à des sanctions.

L'Inde a identifié quelque 8 000 articles de défense importés d'une valeur d'environ 82 trillions de roupies (1,03 trillion de dollars) en 2022-23 qu'elle souhaite faire fabriquer par ses entreprises, selon le ministère de la Défense.

L'Inde emploie 1,38 million de personnes dans ses forces armées, dont un grand nombre est déployé aux frontières avec ses rivaux à l'arme nucléaire, la Chine et le Pakistan.

"L'Inde travaille de toutes ses forces pour devenir autonome", a déclaré M. Modi, en faisant référence à l'avion de combat léger et à l'artillerie Tejas de fabrication nationale.

Le Vikrant renforcera considérablement les capacités maritimes de l'Inde, permettant à la marine d'exploiter un porte-avions sur chaque façade maritime, aux côtés de ses 10 destroyers, 12 frégates et 20 corvettes.

La Chine, qui possède également deux porte-avions opérationnels et travaille sur un troisième, dispose d'une flotte beaucoup plus importante de 335 navires, dont environ 48 destroyers, 43 frégates et 61 corvettes.

"Les problèmes de sécurité dans la région indo-pacifique et dans l'océan Indien ont longtemps été ignorés", a déclaré Modi. "Mais aujourd'hui, cette région est une priorité de défense majeure pour notre pays".