Prudence en vue en Europe à l'approche du rapport sur l'emploi américain

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi à l'ouverture, les investisseurs continuant à digérer les dernières déclarations sur les taux du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, tout en étant dans l'attente des chiffres du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis prévu vendredi.

Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,12% pour le CAC 40 à Paris, de 0,27% pour le Dax à Francfort, de 0,25% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,26% pour l'EuroStoxx 50.

La séance devrait de nouveau être dominée par les interrogations sur l'évolution des taux d'intérêt au lendemain de la décision de la Banque du Canada de marquer une pause dans son resserrement monétaire, première des grandes banques centrales à opter pour une telle politique, tandis qu'aux Etats-Unis, Jerome Powell, a assuré mercredi qu'aucune décision n'avait encore été prise sur les taux prévus ce mois-ci.

La réunion de politique monétaire de la Fed est prévue les 21 et 22 mars, celle de la Banque centrale européenne (BCE) le 16 mars et celle de la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

Dans l'immédiat, les investisseurs ont surtout le regard tourné vers le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis prévu vendredi, Jerome Powell ayant réaffirmé que les décisions de la Fed seront dépendantes des données économiques alors que l'enquête ADP a montré mercredi une accélération des créations de postes en février et une autre distincte ("Jolts") du département du Travail une diminution moins marquée des offres d'emplois en janvier.

A cet égard, la publication ce jeudi des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sera particulièrement intéressante à observer, alors que les marchés évaluent désormais avec une probabilité de 78,6% un relèvement de 50 points de base des taux de la Fed ce mois-ci, contre environ 30% au début de la semaine, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

Côté résultats d'entreprises, Vivendi, Dassault Aviation, Hugo Boss , Aviva ou encore Leonardo devraient animer les échanges.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après une nouvelle audition de Jerome Powell devant le Congrès américain et des données économiques publiées en amont de rapports sur le marché du travail et l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 0,18%, ou 58,06 points, à 32.798,40 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 5,64 points, soit 0,14%, à 3.992,01 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 45,67 points (0,40%) à 11.576,00 points.

Côté valeurs, Tesla a reculé de 3% après que l'autorité américaine de la sécurité routière a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur 120.000 Model Y de 2023 pour un possible défaut au niveau de la direction assistée.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé sur un gain de 0,63% à 28.623,15 points et le Topix, plus large, a avancé de 0,97% à 2.071,09 points à la veille de la réunion de la BoJ.

L'économie japonaise a progressé à un rythme légèrement plus lent qu'estimé au quatrième trimestre, de 0,1% sur un an, selon des données révisées publiées jeudi.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai a abandonné 0,22% et le CSI 300 a cédé 0,35%.

Côté statistiques économiques chinoises, la hausse de l'indice des prix à la consommation (CPI) a ralenti à 1,0% en rythme annuel le mois dernier, après une hausse de 2,1% en janvier et un consensus à 1,9%, tandis que celle des prix à la production (PPI) a reculé de 1,4% en février, après un repli de 0,8% le mois précédent et un consensus de -1,3%.

CHANGES

Le dollar (-0,12%) reste proche jeudi d'un sommet de trois semaines face à un panier de devises de référence.

La monnaie japonaise se traite à 136,62 yens pour un dollar après les chiffres révisés du PIB au quatrième trimestre.

L'euro se négocie à 1,0555 dollar (+0,1%).

Le dollar canadien recule de 0,02% à 1,3801 dollar américain en réaction au statu quo décidé par la Banque du Canada.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans se maintient près de son pic de 15 ans, à 5,06%, et celui à dix ans prend plus de deux points de base, à 3,99%. L'écart entre ces deux échéances s'est creusé à -108 points, l'inversion la plus marquée depuis 1981, ce qui est généralement interprété comme le signe d'une récession dans un horizon proche.

En Europe, les rendement du Bund allemand à deux ans et à dix ans avancent chacun d'environ quatre points à respectivement 3,37% et 2,68%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est stable, les investisseurs étant partagés après les dernières statistiques économiques: le Brent grappille 0,01% à 82,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) également 0,01% à 76,67 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

