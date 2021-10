Dassault Aviation : présent au salon NBAA-BACE avec un trio gagnant

Dassault Aviation exposera pour la première fois une maquette grandeur nature de la cabine du Falcon 10X récemment dévoilé. Capable de parcourir 7500 nm (13 890 km), cet appareil est le plus moderne et le plus grand avion d'affaires dédié sur le marché, avec une cabine offrant une hauteur sous plafond de 2,03 m et une largeur de 2,77 m, soit 30 cm de plus que certains jets régionaux. Ces dimensions ont permis aux équipes de design intérieur de Dassault d'imaginer un environnement cabine plus caractéristique d'un appartement de grand standing que d'un avion d'affaires haut de gamme.

Les pilotes seront satisfaits du nouveau poste de pilotage neXus, intégralement équipé d'écrans tactiles, ainsi que de l'innovante auto-manette Falcon Smart Throttle, qui simplifie la gestion de la puissance et est totalement intégrée au système de commandes de vol numériques pour une sécurité accrue. Le poste de pilotage du 10X est le plus spacieux et confortable de toute l'aviation d'affaires.