Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2023 : modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 5 mai 2023

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 24 MAI 2023

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le mercredi 24 mai 2023, à 15 heures, à son siège social, 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 17 avril 2023 et peut être consulté sur le site internet de Dassault Systèmes à l’adresse https://investor.3ds.com/fr/shareholders-meeting/home.

L’avis de convocation reprenant l’ordre du jour est publié au BALO du 5 mai 2023 et sera également disponible à l’adresse internet précitée.

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée, et notamment les renseignements mentionnés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse internet précitée. Les documents requis sont également disponibles au siège social de Dassault Systèmes.

Les actionnaires sont invités à consulter le Document d’enregistrement universel 2022 de Dassault Systèmes déposé auprès de l’AMF le 17 mars 2023 et consultable sur le site internet à l’adresse précitée, qui contient un grand nombre des renseignements mentionnés à l’article R.225-83 du Code de commerce et en particulier l’exposé des motifs des résolutions présentées.

###

A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes, « the 3DEXPERIENCE® Company », est un accélérateur de progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs permettant d’imaginer des innovations durables. Grâce aux jumeaux virtuels d’expérience du monde réel qu’ils créent avec la plateforme 3DEXPERIENCE et ses applications, nos clients peuvent redéfinir les processus de création, de production et de gestion du cycle de vie de leurs offres et contribuer véritablement à un monde plus durable. L'économie de l'expérience trouve sa force dans la place centrale accordée à l’humain pour le bien de tous - consommateurs, patients et citoyens.

Dassault Systèmes est un créateur de valeur, au service de plus de 300 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 150 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

Dassault Systèmes – Relation Investisseurs FTI Consulting

Béatrix Martinez : Arnaud de Cheffontaines: +33 1 47 03 69 48

+33 1 61 62 40 73 / 69 24 Jamie Ricketts : +44 20 3727 1600

investors@3ds.com Tom Blundell: +44 20 3727 1600

USA & Canada: callie.gauzer@3ds.com

Contact presse Dassault Systèmes

Arnaud Malherbe :+ 33 1 61 62 87 73

arnaud.malherbe@3ds.com

© Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, le logo 3DS, l’icône du Compas, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA et SOLIDWORKS sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une société européenne (Societas Europaea) de droit français, immatriculée sous le numéro 322 306 440 R.C.S. Versailles, ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Pièce jointe