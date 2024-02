BMW Group s’associe à Dassault Systèmes pour mettre la plateforme 3DEXPERIENCE au cœur de sa future plateforme d’ingénierie

Ce partenariat stratégique permettra au constructeur automobile de développer sa future plateforme d’ingénierie autour de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes

17 000 collaborateurs de BMW Group à travers le monde pourront travailler sur le jumeau virtuel d’un véhicule configuré pour les différentes variantes de chaque modèle en utilisant des données fiables accessibles en temps réel Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la relation qui unit de longue date les deux entreprises et influence l’innovation dans le secteur de l’automobile depuis plusieurs décennies







VÉLIZY-VILLACOUBLAY et MUNICH, le 1er février 2024 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) et BMW Group s’engagent dans un partenariat stratégique à long terme portant sur le développement de la future plateforme d’ingénierie de BMW Group qui sera construite autour de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. Plus de 17 000 collaborateurs représentant de nombreuses disciplines d’ingénierie du constructeur automobile s’appuieront sur la plateforme 3DEXPERIENCE pour accélérer le développement de tous les véhicules, de la création à la production.

Dans un secteur où la commercialisation rapide de solutions de mobilité durable dotées d’une technologie avancée constitue un facteur de différenciation concurrentielle, le partenariat entre Dassault Systèmes et BMW Group souligne le rôle primordial que joue la plateforme 3DEXPERIENCE en permettant aux entreprises de livrer leurs produits plus rapidement. Les expériences de jumeaux virtuels de la plateforme rationalisent la collaboration d’un bout à l’autre de l’entreprise et offrent des approches orientées données pour gérer la complexité exponentielle de l’ingénierie des véhicules connectés et autonomes à laquelle sont confrontés les constructeurs automobiles.

« Nous ne pourrons optimiser notre processus d’ingénierie qu’en pensant « numérique », en travaillant de manière connectée et en nous appuyant sur des données intégrées. La plateforme 3DEXPERIENCE soutiendra cette approche à tous les niveaux du BMW Group pour nous permettre d’élever le niveau de qualité de nos processus », déclare Julien Hohenstein, vice-président Processes, Digitalization, Governance Idea to Offer (ItO) de BMW Group.

Le déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE au cœur du futur environnement de développement de produits de BMW Group permettra à l’ensemble des disciplines d’ingénierie du constructeur de travailler sur le jumeau virtuel d’un véhicule et de le configurer pour les variantes de chaque modèle en utilisant des données intégrées disponibles en temps réel. Les équipes pourront réutiliser les composants plus facilement tout en maîtrisant la complexité de la variabilité des véhicules et en réduisant la durée du cycle entre ingénierie et production. De plus, BMW Group pourra déplacer en toute transparence les données qui résident actuellement dans ses solutions informatiques et étendre sa plateforme d’ingénierie à d’autres disciplines telles que la modélisation et la simulation.

Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape dans la collaboration à long terme entre Dassault Systèmes et BMW Group. Depuis des décennies, les deux entreprises mutualisent leurs connaissances et leur savoir-faire pour accélérer l’innovation technologique dans des domaines tels que la planification et l’ordonnancement de la fabrication, la conception de pièces et l’efficacité de la production.

« BMW Group et Dassault Systèmes sont deux entreprises qui s’appuient sur la technologie pour entrer dans une nouvelle ère d’innovation partagée et livrer les meilleurs produits de leur catégorie », déclare Laurence Montanari, vice-présidente Industrie Transport et Mobilité, Dassault Systèmes. « En adoptant la plateforme 3DEXPERIENCE, BMW Group peut réinventer son processus de développement technologique pour offrir à ses clients des expériences plus personnalisées et plus durables. »

