Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — 9 juin 2023

Capital Markets Day de Dassault Systèmes :

Doublement du BNPA non-IFRS à 2,20 - 2,40€ en 2028 ;

Pascal Daloz nommé CEO le 1er janvier 2024

Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) organise ce jour, le 9 juin 2023, son Capital Markets Day 2023 à son siège social de Vélizy-Villacoublay, en France. Au cours de cette journée consacrée aux investisseurs, la direction générale de Dassault Systèmes présentera l'activité, la stratégie et les perspectives du Groupe pour les cinq prochaines années.

Le Capital Markets Day débutera à 13h00, heure de Paris / 7h00, heure de New York / 12h00, heure de Londres. La retransmission en direct du webcast et par la suite son enregistrement seront accessibles via la section relations investisseurs du site de Dassault Systèmes : https://investor.3ds.com/fr. La diffusion à la demande du webcast sera disponible à partir du 13 juin 2023.

En dévoilant son nouveau plan stratégique et financier pour les cinq prochaines années, cet événement est l’occasion pour Dassault Systèmes de partager sa vision à long terme avec la communauté financière. Le Groupe estime être bien positionné pour capitaliser sur de nombreuses opportunités de long terme et ainsi atteindre des objectifs 2028 ambitieux : une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires et un BNPA non-IFRS compris entre 2,20 euros et 2,40 euros.

Dassault Systèmes annonce également que la nomination de Pascal Daloz, actuellement Directeur Général Délégué, au poste de Directeur Général, devrait être effective le 1er janvier 2024. À cette date, Bernard Charlès (actuellement Président-Directeur Général) continuera d’occuper le poste de Président du Conseil d’administration de Dassault Systèmes.

Bernard Charlès, Président-Directeur Général de Dassault Systèmes, commente :

« Depuis quarante ans, nous avons largement contribué à transformer l’industrie du monde entier. Nous avons fait évoluer la conception, des dessins aux maquettes 3D. Nous avons remplacé les maquettes physiques coûteuses par des maquettes numériques partagées, ouvrant ainsi la voie aux plateformes collaboratives. En inventant des solutions PLM industrielles, nous avons créé une continuité numérique entre la conception, la production et l’offre. L’introduction de la 3DEXPERIENCE a été le catalyseur du passage de l’économie du produit à l’économie de l’expérience. En étendant les capacités du jumeau virtuel d’expérience de l’objet à la vie, nous avons favorisé l’accès à la médecine de précision à tous les patients.

En menant ces transformations majeures, nous avons noué des relations de long terme avec une clientèle mondiale très fidèle, dont les leaders sont les pionniers de la virtualisation pour l'ensemble de leur secteur.

Nous ne sommes qu’au début de ces transformations. L’héritage que nous avons construit constitue un puissant levier pour notre croissance future. D’ici 2040, notre prochaine étape, nous pensons que favoriser le lien entre l’économie de l’expérience et l’économie durable requiert d'aller bien au-delà d'une transformation. Une véritable métamorphose est nécessaire et possible en apprenant du monde du vivant.

Nous avons établi des fondations solides pour concrétiser cette vision, en faisant évoluer notre leadership et notre gouvernance. Nous mesurons tout le chemin parcouru depuis 40 ans au cours desquels la startup Dassault Systèmes est devenue un acteur mondial qui a transformé un grand nombre d’industries : l’Aérospatial, les nouvelles mobilités, et maintenant les Sciences de la vie. Accomplir ensemble ce parcours a été une expérience passionnante et avec la mise en place d’une nouvelle gouvernance, nous sommes prêts à écrire le prochain chapitre de l'histoire du Groupe. En m’appuyant sur le succès du binôme que nous formions avec Charles Edelstenne, je poursuivrai ma mission en tant que Président aux côtés de Pascal Daloz, dont la nomination au poste de Directeur Général sera effective le 1er janvier 2024, pour continuer à développer Dassault Systèmes et à proposer aux entreprises et aux personnes les univers de la 3DEXPERIENCE, afin de leur permettre d’imaginer des innovations durables capables d’harmoniser produit, nature et vie. »

Pascal Daloz, Directeur Général Délégué de Dassault Systèmes, commente :

« En nous projetant vers 2040, notre nouvel horizon, les jumeaux virtuels d’expérience vont devenir le catalyseur d’une nouvelle manière de collaborer à grande échelle et de capitaliser sur

le savoir et le savoir-faire, au travers d’une « Expérience en tant que service ». La durabilité sera un élément essentiel pour favoriser l'adoption de notre nouvelle génération de solutions PLM. Avec la combinaison de la modélisation, de la simulation et de l'intelligence artificielle, l'innovation va accélérer à un rythme exponentiel. Ces tendances de long terme vont avoir un impact important sur l'industrie et la société. Dassault Systèmes étant une entreprise scientifique, celle-ci est particulièrement bien positionnée pour accroître le monde des jumeaux virtuels d’expérience, afin que ses clients puissent rendre durable l’industrie du XXIème siècle.

Dassault Systèmes a commencé avec des applications puis s'est transformé en une entreprise de plateforme et débutera son prochain chapitre comme l’entreprise des jumeaux virtuels d’expérience, en offrant « l’expérience en tant que service ». Alors que Dassault Systèmes permet une profonde métamorphose de l'économie, des modèles d’affaires de ses clients et même de son propre modèle d’affaires, nous étendrons notre proposition de valeur et nos publics – les consommateurs, les patients et les citoyens. Dassault Systèmes devrait ainsi accroître ses marchés adressables de 100 milliards d’euros aujourd’hui à 1 000 milliards d’euros en 2040.

Notre raison d’être – harmoniser produit, nature et vie – continuera, à l’avenir, à guider la création de solutions industrielles centrées sur l’humain. Nous sommes idéalement positionnés pour être le catalyseur de l'industrie et plus globalement de la société. Je me réjouis de ces perspectives et de ce que nous pouvons réaliser ensemble. »

Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, ajoute :

« La solidité du modèle d’affaires et du bilan de Dassault Systèmes nous permet de tirer parti des opportunités considérables présentes sur nos marchés adressables, et de soutenir une croissance durable, à deux chiffres, de notre chiffre d’affaires. Nous allons continuer à déployer nos efforts pour consolider nos fondamentaux, en augmentant la part du chiffre d’affaires prévisible et en accélérant l’adoption de la 3DEXPERIENCE et du cloud.

Forts de notre historique en matière de performance et de qualité d’exécution, nous sommes confiants dans notre capacité à accroître la rentabilité à long terme du Groupe et à atteindre notre objectif de BNPA non-IFRS 2028, dans la fourchette entre 2,20 euros et 2,40 euros. Le taux élevé de conversion en trésorerie, combiné à une stratégie d’allocation du capital disciplinée, nous offre une flexibilité financière confortable pour poursuivre le développement de Dassault Systèmes, aussi bien de manière organique qu’au travers d’acquisitions. »

Calendrier des événements des Relations Investisseurs

Publication des résultats du 2ème trimestre 2023 : 25 juillet 2023

Publication des résultats du 3ème trimestre 2023 : 25 octobre 2023

Publication des résultats du 4ème trimestre 2023 : 1er février 2024





Avertissement concernant les déclarations relatives à

l’information prospective du Groupe

Les déclarations contenues dans le présent document qui ne sont pas des faits historiques mais qui expriment des attentes ou des objectifs pour l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les objectifs de performance financière non-IFRS du Groupe, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les vues et les hypothèses actuelles de la direction de Dassault Systèmes et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations en raison d'une série de facteurs.

Les résultats du Groupe peuvent être matériellement affectés négativement par de nombreux risques et incertitudes, décrits dans la section 1.9 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel 2022 enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 mars 2023, disponibles sur le site web du Groupe www.3ds.com .

En particulier, veuillez vous référer au facteur de risque « Un environnement économique mondial incertain » dans la section 1.9.1.1 du Document d’enregistrement universel 2022 qui figure ci-dessous :

« Dans un contexte économique, commercial, social, sanitaire, mais également géopolitique incertain au plan mondial, la croissance du chiffre d’affaires, du résultat net et des flux de trésorerie de Dassault Systèmes pourrait ralentir, tant sur une base annuelle que trimestrielle, essentiellement en raison des facteurs suivants :

le déploiement des solutions de Dassault Systèmes peut représenter une large part des investissements logiciels d’un client. La décision de réaliser un tel investissement est influencée par l’environnement économique dans lequel les clients évoluent. L’incertitude de la situation géopolitique, économique et sanitaire mondiale et le manque de visibilité ou le manque de ressources financières peuvent amener certains clients, par exemple dans le secteur automobile, aéronautique ou des ressources naturelles, à réduire, différer ou annuler leurs investissements, ou à réduire ou ne pas renouveler les contrats de maintenance pour leur base installée, ce qui, pour les clients les plus importants entraîne également la perte potentiellement significative de chiffre d’affaires avec les sous-traitants ;

la situation politique, économique et monétaire de certaines zones géographiques dans lesquelles Dassault Systèmes est présent pourrait devenir plus instable et impacter l’activité de Dassault Systèmes, par exemple en raison d’un durcissement des règles en matière de contrôle des exportations ou de la mise en place de nouveaux droits de douane ;

la pression sur les prix des matières premières et des produits énergétiques ainsi que leur volatilité pourraient être de nature à impacter négativement les efforts de diversification de Dassault Systèmes dans de nouveaux secteurs d’activité ;

les actuelles prévisions en matière d’inflation, ainsi que les incertitudes concernant l’ampleur et la durée de ce phénomène, pourraient impacter négativement la situation financière de Dassault Systèmes ; et

les cycles de ventes des produits de Dassault Systèmes, déjà relativement longs du fait du caractère stratégique de ce type d’investissement pour les clients, pourraient encore s’allonger.





La survenance de crises, notamment d’ordre sanitaire ou géopolitique, pourrait avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des collaborateurs de Dassault Systèmes. Elle pourrait également détériorer la situation financière ou les capacités de financement des clients existants et potentiels de Dassault Systèmes, des partenaires commerciaux et technologiques, obligeant certains d’entre eux à fermer temporairement des sites ou cesser leurs activités. Un environnement économique dégradé pourrait exercer une pression accrue sur les prix et affecter le recouvrement des créances, ce qui impacterait négativement le chiffre d’affaires, la performance financière et la position concurrentielle de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes s’efforce de prendre en compte cette situation macroéconomique incertaine. Toutefois, il est possible que les résultats financiers de Dassault Systèmes n’évoluent pas conformément aux prévisions. De plus, compte tenu de l’ensemble des facteurs qui affectent la vente des produits et services de Dassault Systèmes, il pourrait s’écouler un laps de temps substantiel entre une éventuelle reprise de l’environnement économique et commercial mondial et une amélioration de ses résultats financiers. »

Pour établir ces perspectives, le Groupe a pris l’hypothèse de taux de change moyens de 1,10 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que d’un cours moyen de 140,0 yens pour 1,00 euro avant couverture pour le 2ème trimestre 2023. Dassault Systèmes a également pris l’hypothèse d’un cours moyen de 1,09 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que d’un cours moyen de 140,5 yens pour 1,00 euro avant couverture pour l’ensemble de l’exercice 2023. Cependant, les variations des cours des devises peuvent affecter significativement les résultats du Groupe.

Indicateurs financiers complémentaires non-IFRS

Les données complémentaires présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont fondées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations comptables en normes IFRS. Les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS de Dassault Systèmes peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2022 déposé auprès de l’AMF le 17 mars 2023.

###

Pour plus d’informations

À propos de la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : www.3ds.com/fr.





À PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes, « the 3DEXPERIENCE® Company », est un accélérateur de progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs permettant d’imaginer des innovations durables. Grâce aux jumeaux virtuels d’expérience du monde réel qu’ils créent avec la plateforme 3DEXPERIENCE et ses applications, nos clients peuvent redéfinir les processus de création, de production et de gestion du cycle de vie de leurs offres et contribuer véritablement à un monde plus durable. L'économie de l'expérience trouve sa force dans la place centrale accordée à l’humain pour le bien de tous - consommateurs, patients et citoyens. Dassault Systèmes est un créateur de valeur, au service de plus de 300 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 150 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

Dassault Systèmes - Relations Investisseurs FTI Consulting

Béatrix Martinez Arnaud de Cheffontaines : +33 1 47 03 69 48

+33 1 61 62 40 73 Jamie Ricketts : +44 20 3727 1600

investors@3ds.com Joshua Ayodele : +44 20 3727 1600

USA & Canada: callie.gauzer@3ds.com

Dassault Systèmes - Contact presse

Arnaud Malherbe

+33 1 61 62 87 73

arnaud.malherbe@3ds.com

© Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, le logo 3DS, l’icône du Compas, IFWE, 3DEXCITE, 3DS

OUTSCALE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, SIMULIA et

SOLIDWORKS sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une société européenne

(Societas Europaea) de droit français, immatriculée sous le numéro 322 306 440 R.C.S. Versailles, ou de l’une de ses filiales

aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Pièce jointe