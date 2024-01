Dassault Systèmes : Bilan semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Communiqué officiel de DASSAULT SYSTÈMES SE

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 5 janvier 2024

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2023 :

400 987 actions Dassault Systèmes, et

20 906 622,09 € en espèces.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .



que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;



qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;





Sur la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 ont été exécutées :

13 160 transactions à l’achat ;

14 893 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

2 079 273 titres et 80 217 511,45 € à l’achat ;

2 190 851 titres et 85 515 021,2 € à la vente.

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 13 160 2 079 273 80 217 511,45 14 893 2 190 851 85515 021,2 03/07/2023 91 15 000 603 862,07 0 0 0 04/07/2023 120 16 500 662 396,44 77 13 250 532 801,25 05/07/2023 179 25 000 998 605,00 83 9 250 370 522,80 06/07/2023 265 35 250 1 384 847,67 69 10 000 397 198,75 07/07/2023 147 23 850 928 043,75 161 23 850 931 302,40 10/07/2023 83 13 750 534 326,25 162 21 300 830 252,25 11/07/2023 99 18 250 720 361,25 168 30 000 1 187 078,75 12/07/2023 3 750 29 583,75 158 23 250 929 763,75 13/07/2023 10 2 703 109 940,30 131 39 000 1 590 381,69 14/07/2023 36 8 797 358 327,75 10 1 500 61 275,00 17/07/2023 177 29 120 1 184 735,50 170 24 000 979 320,00 18/07/2023 160 24 000 977 370,00 161 21 750 887 186,25 19/07/2023 23 2 750 113 150,00 200 24 500 1 010 015,61 20/07/2023 245 31 396 1 280 492,20 96 10 000 408 496,25 21/07/2023 136 25 000 1 008 423,85 138 20 750 839 527,38 24/07/2023 207 25 000 1 009 802,94 122 14 500 588 405,01 25/07/2023 139 45 000 1 718 955,00 72 9 000 347 047,50 26/07/2023 133 21 750 819 603,75 35 3 750 142 537,50 11/08/2023 240 35 750 1 326 561,25 6 750 28 218,75 14/08/2023 87 10 339 379 245,89 83 12 000 441 570,00 15/08/2023 127 15 750 579 682,50 81 13 000 479 155,00 16/08/2023 12 3 000 110 186,25 15 2 250 82 897,50 23/08/2023 8 4 500 162 168,75 57 8 250 298 233,75 24/08/2023 39 14 250 514 878,75 61 10 500 383 445,00 25/08/2023 44 17 250 615 611,25 103 14 250 510 465,00 28/08/2023 22 11 250 405 356,25 106 18 750 677 181,20 29/08/2023 42 15 750 572 505,00 140 21 000 764 865,00 30/08/2023 53 14 250 520 038,75 94 14 250 520 867,50 31/08/2023 15 7 500 274 125,00 56 9 000 329 684,81 01/09/2023 52 21 750 793 402,50 108 19 500 712 572,66 04/09/2023 94 12 500 458 697,50 140 19 250 706 980,00 05/09/2023 109 21 500 780 883,45 129 17 250 629 073,75 06/09/2023 145 23 750 864 901,25 145 20 750 757 083,75 07/09/2023 162 27 250 990 405,40 191 25 000 910 384,35 08/09/2023 149 22 744 828 046,30 137 22 000 802 740,10 11/09/2023 142 20 750 754 781,25 128 17 750 648 178,75 12/09/2023 77 26 750 959 667,50 17 3 000 108 780,00 13/09/2023 141 27 750 977 417,45 105 15 500 546 951,25 14/09/2023 151 25 750 904 657,50 144 22 750 802 275,00 15/09/2023 149 21 500 763 703,75 162 21 250 760 930,50 18/09/2023 147 21 750 767 508,75 91 15 750 558 770,00 19/09/2023 159 29 500 1 029 942,50 87 12 250 429 925,00 20/09/2023 32 4 500 156 495,00 179 23 750 831 601,25 21/09/2023 123 21 750 755 195,00 47 7 500 261 903,75 22/09/2023 53 10 000 345 782,50 120 17 250 602 190,00 25/09/2023 140 21 750 755 160,00 113 15 000 522 532,50 26/09/2023 160 28 000 966 109,74 63 10 000 346 242,50 27/09/2023 146 17 250 599 790,59 150 20 250 705 498,75 28/09/2023 162 25 000 863 786,11 204 26 500 918 707,50 29/09/2023 60 8 750 308 355,00 211 31 500 1 111 671,65 02/10/2023 156 21 750 774 593,75 202 30 000 1 073 235,29 03/10/2023 223 30 500 1 079 412,10 108 14 250 505 227,50 04/10/2023 174 30 000 1 051 788,75 208 27 000 949 397,50 05/10/2023 180 26 750 941 696,52 206 25 750 908 051,37 06/10/2023 64 9 750 347 148,75 274 36 500 1 306 827,50 09/10/2023 160 23 500 844 143,75 138 14 500 522 901,02 10/10/2023 0 0 0 205 25 750 937 937,50 11/10/2023 16 2 250 82 893,75 99 13 450 496 682,75 12/10/2023 186 25 000 923 287,28 180 25 000 925 803,55 13/10/2023 256 42 000 1 524 737,12 56 7 500 274 684,10 16/10/2023 222 26 500 948 002,50 152 23 500 842 276,25 17/10/2023 217 32 500 1 149 378,75 131 20 000 708 840,00 18/10/2023 147 22 250 787 022,50 86 15 965 567 282,25 19/10/2023 192 35 000 1 228 960,00 106 16 500 584 670,00 20/10/2023 226 40 000 1 369 411,25 92 12 750 438 705,00 23/10/2023 149 21 000 710 887,50 178 23 000 781 268,75 24/10/2023 49 8 000 274 168,75 253 34 250 1 183 314,62 25/10/2023 0 0 0 269 63 250 2 325 210,00 26/10/2023 95 36 750 1 382 770,33 330 41 250 1 558 823,78 27/10/2023 35 10 750 405 211,25 136 41 120 1 555 637,99 30/10/2023 73 14 500 562 358,75 200 30 750 1 195 522,58 31/10/2023 167 25 000 969 130,92 182 25 000 971 298,75 01/11/2023 78 11 500 444 346,80 146 20 250 787 305,37 02/11/2023 147 22 250 872 903,40 140 20 056 790 821,47 03/11/2023 105 12 934 503 192,53 179 22 250 870 172,49 06/11/2023 96 12 000 475 786,49 176 27 250 1 081 920,08 07/11/2023 149 21 500 860 264,50 131 23 500 941 168,75 08/11/2023 171 25 000 1 001 395,53 182 27 190 1 090 069,91 09/11/2023 42 5 250 210 565,00 137 24 250 979 023,75 10/11/2023 140 27 750 1 113 852,18 155 23 500 947 361,95 13/11/2023 116 16 250 659 751,42 160 22 250 905 196,25 14/11/2023 69 7 390 301 328,04 201 30 622 1 262 103,01 15/11/2023 117 15 250 637 916,74 179 27 000 1 131 338,52 16/11/2023 161 21 000 878 115,00 101 16 500 691 657,50 17/11/2023 38 5 000 209 780,94 137 20 000 839 973,75 20/11/2023 76 10 500 442 622,70 100 33 750 1 431 152,50 21/11/2023 118 18 000 764 896,77 116 15 750 671 218,09 22/11/2023 113 16 750 715 548,75 184 25 000 1 069 624,94 23/11/2023 60 11 250 480 278,76 119 15 750 673 837,50 24/11/2023 187 23 250 991 488,75 122 14 500 619 225,01 27/11/2023 127 16 750 715 280,50 115 17 500 749 056,25 28/11/2023 58 10 500 445 449,63 115 15 500 660 146,25 29/11/2023 80 10 750 463 130,00 116 19 250 830 020,00 30/11/2023 119 19 750 848 790,00 89 14 250 613 856,07 01/12/2023 72 12 250 528 520,00 167 24 250 1 048 077,50 04/12/2023 125 16 000 691 790,34 83 10 000 433 698,83 05/12/2023 74 10 750 464 765,19 176 21 500 931 526,83 06/12/2023 15 2 250 98 175,00 128 18 250 799 476,25 07/12/2023 122 17 000 742 821,82 94 13 000 569 567,50 08/12/2023 115 16 500 728 467,99 129 21 750 960 431,25 11/12/2023 88 11 000 488 447,50 152 20 000 889 974,12 12/12/2023 49 6 750 300 086,46 176 22 750 1 015 601,43 13/12/2023 162 22 500 1 003 747,00 43 10 000 447 400,14 14/12/2023 249 32 000 1 416 902,25 77 11 750 527 905,00 15/12/2023 92 12 750 553 965,00 256 30 250 1 323 768,21 18/12/2023 116 16 750 735 687,50 150 18 750 824 857,50 19/12/2023 197 20 750 920 987,98 161 23 750 1 055 557,50 20/12/2023 122 14 250 630 256,24 142 22 298 990 212,63 21/12/2023 87 10 500 467 407,50 104 13 250 591 547,50 22/12/2023 130 20 000 889 863,75 125 18 250 813 335,66 27/12/2023 134 16 500 737 872,38 161 20 750 929 432,38 28/12/2023 272 31 250 1 387 010,20 45 3 750 167 668,05 29/12/2023 90 11 500 509 172,50 147 16 250 720 446,80

