Dassault Systèmes : Eisai sélectionne la solution Clinical Data Studio de Medidata pour améliorer et moderniser l’efficacité des essais cliniques et l’expérience des patients

Eisai sélectionne la solution Clinical Data Studio de Medidata pour améliorer et moderniser l’efficacité des essais cliniques et l’expérience des patients

Cette solution basée sur l’intelligence artificielle permettra à Eisai d’accélérer l’examen et le rapprochement des données de 80 %.

New York, le 25 juillet 2024 — Medidata, une marque Dassault Systèmes et principal fournisseur de solutions d’essais cliniques pour le secteur des sciences de la vie, annonce qu’Eisai Inc. (« Eisai ») , la filiale pharmaceutique américaine du groupe Eisai Co., Ltd. basée à Tokyo, est l’un des premiers clients à utiliser Medidata Clinical Data Studio, une solution basée sur l’IA annoncée récemment. Eisai Inc. s’appuiera sur cette expérience innovante pour contrôler ses données cliniques, faciliter l’exécution d’essais cliniques évolutifs et complexes, et améliorer l’expérience des patients.

« Nous avons intégré Clinical Data Studio de Medidata à notre plateforme de gestion des essais cliniques en raison de sa capacité à décloisonner les systèmes de données et à s’intégrer de manière transparente à notre environnement logiciel actuel, tout en préservant la qualité et l’intégrité de toutes les sources de données », déclare Shobha Dhadda, Ph.D, directeur des opérations et des sciences cliniques chez Eisai. « Disposer d’une suite de solutions technologiques capables de traiter diverses catégories de données cliniques et relatives aux patients, permet de gagner en efficacité sans pénaliser la qualité ni recourir à des ressources supplémentaires. »

La solution Clinical Data Studio s’appuie sur la plateforme Medidata, unique solution du secteur conçue pour centraliser toutes les sources de données, améliorant ainsi la fiabilité des données dans l’ensemble de l’écosystème des essais cliniques. En intégrant en toute transparence les données des sources Medidata (Rave EDC, par exemple) et des sources tierces, telles que des laboratoires ou un autre système de saisie électronique des données, Clinical Data Studio rationalise le processus d’importation et permet la validation automatique au travers d’accords de transfert de données configurés. L’utilisation de l’IA contribue à minimiser les défis soulevés par les systèmes de données disparates, et offre un examen des données jusqu’à 80 % plus rapide tout en procurant une vue complète des données des patients pour les examiner, les visualiser et les exploiter simultanément.

« Grâce à Clinical Data Studio, Eisai permet aux acteurs du secteur de la santé de surmonter les complexités qui caractérisent les essais cliniques modernes, et de favoriser la collaboration sur des données plus propres et mieux exploitables », déclare Janet Butler, vice-présidente exécutive et responsable des ventes de Medidata au niveau mondial. « En proposant une expérience unifiée de gestion et d’analyse des données assistée par l’IA, les équipes chargées des études pourront identifier plus rapidement les problèmes potentiels liés aux données et auront une compréhension plus précise des patients. »

À propos de Medidata

Medidata soutient des traitements plus intelligents pour des personnes en meilleure santé grâce à ses solutions numériques destinées à l’optimisation des essais cliniques. Fêtant 25 ans d’innovation technologique révolutionnaire à travers plus de 33 000 essais et dix millions de patients, Medidata offre une expertise de pointe, des informations basées sur l’analyse et le plus grand ensemble au monde de données d’essais cliniques historiques au niveau du patient. Plus d’un million d’utilisateurs enregistrés via plus de 2 200 clients font confiance à la plateforme de bout en bout de Medidata pour améliorer l’expérience des patients, accélérer les avancées cliniques et mettre les thérapies sur le marché plus rapidement. Marque Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata a son siège à New York et a été reconnu comme Leader par Everest Group et IDC. Rendez-vous sur www.medidata.com pour plus d’informations et suivez-nous sur @Medidata.

A propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs permettant d’imaginer des innovations durables. Grâce aux jumeaux virtuels d’expérience du monde réel qu’ils créent avec la plateforme 3DEXPERIENCE et ses applications, nos clients peuvent redéfinir les processus de création, de production et de gestion du cycle de vie de leurs offres et contribuer véritablement à un monde plus durable. L'économie de l'expérience trouve sa force dans la place centrale accordée à l’humain pour le bien de tous - consommateurs, patients et citoyens. Dassault Systèmes est un créateur de valeur, au service de plus de 350 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 150 pays. Pour plus d’informations : www.3ds.com/fr

© Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, le logo 3DS, l’icône du Compas, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA et SOLIDWORKS sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une société européenne (Societas Europaea) de droit français, immatriculée sous le numéro 322 306 440 R.C.S. Versailles, ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

À propos d’Eisai Inc.

Eisai Inc., dont la philosophie est le human health care, est la filiale pharmaceutique américaine du groupe Eisai Co., Ltd. basé à Tokyo et dont le siège social se trouve à Nutley (New Jersey). Les activités de la Société spécialisée dans les domaines de l’oncologie et de la neurologie comprennent la recherche et le développement, la fabrication, l’approvisionnement et la logistique au plan mondial, ainsi que les activités commerciales. Pour en savoir plus : https://www.eisai.fr/. Suivez-nous sur X et LinkedIn.

