Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — le 14 mai 2024

JLR et Dassault Systèmes étendent leur partenariat avec le déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE dans l’ensemble des programmes automobiles du constructeur

Ce partenariat d’une durée de cinq ans ouvre une nouvelle phase de collaboration à long terme, en vue d’accompagner la transformation du constructeur automobile vers une activité durable et responsable

Plus de 18 000 utilisateurs à travers le monde utiliseront des jumeaux virtuels pour augmenter l’efficacité de leurs activités d’ingénierie automobile et de fabrication numérique, économiser du temps, réduire le volume de déchets produits et abaisser les coûts

La plateforme 3DEXPERIENCE connecte l’ensemble des parties prenantes au sein d’un environnement virtuel collaboratif en s’appuyant sur les innovations technologiques les plus récentes.





Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce l’extension du partenariat stratégique à long terme formé avec JLR pour une durée de cinq ans, inaugurant ainsi une nouvelle ère de transformation numérique qui permettra au constructeur automobile d’augmenter l’efficacité, l’innovation collaborative et le durabilité dans l’ensemble de ses activités.

JLR poursuit le déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes partout dans le monde afin d’accompagner le développement de bout en bout de ses différents véhicules de luxe modernes. Plus de 18 000 utilisateurs au sein du Groupe, tous secteurs d’activité confondus, ainsi que les fournisseurs, utiliseront des jumeaux virtuels pour accroître l’efficacité, améliorer la gestion de la production, gagner en rapidité, réduire les déchets et minimiser les coûts.

La décision de JLR de déployer la plateforme 3DEXPERIENCE à cette échelle confirme le rôle de Dassault Systèmes dans l’engagement du constructeur automobile à opérer de façon à la fois durable et responsable dans un secteur qui exige un haut niveau d’excellence et de personnalisation.

JLR utilise à la fois sur site et sur le cloud l’ensemble du portefeuille d’industry solution experiences dédiées à l’industrie transport et mobilité et basées sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. Ses équipes chargées de l’idéation, des cahiers des charges, de l’ingénierie des systèmes basés sur des modèles (MBSE), de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur (CFAO), ainsi que de sa chaîne de valeur, seront connectées dans un environnement virtuel collaboratif et pourront ainsi accéder aux connaissances et au savoir-faire disponibles. Cette approche génère une valeur ajoutée qui permettra aux employés de JLR de se concentrer sur des tâches de haute qualité, ainsi que d’évoluer vers des fonctions avancées.

« JLR utilise la plateforme 3DEXPERIENCE pour améliorer son expérience de jumeaux virtuels en créant des véhicules définis par logiciel qui intègrent de manière transparente, développement logiciel et matériel. Cette approche de l’ingénierie système relie et intègre différentes disciplines pour permettre à JLR d’accélérer le développement de ses véhicules en garantissant le niveau d’excellence que requièrent les marques de luxe », déclare Laurence Montanari, Vice-présidente Industrie Transport et Mobilité, Dassault Systèmes. « Notre solution SaaS apporte aux équipes de JLR une agilité accrue en accédant à la demande aux technologies les plus récentes. Après cinq années de partenariat, nous ouvrons une nouvelle ère de collaboration au-delà de l’ingénierie et de la fabrication en nous appuyant sur une relation de confiance où les équipes de JLR et de Dassault Systèmes coopèrent étroitement dans le cadre d’itérations courtes, dans l’optique de relever les défis du constructeur et de son écosystème. »

