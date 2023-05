Dassault Systèmes : L'Autorité britannique de l'énergie atomique va utiliser la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour développer une centrale à fusion nucléaire

Communiqué de presse

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — le 17 mai 2023

L’Autorité britannique de l’énergie atomique va utiliser la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes

pour développer une centrale à fusion nucléaire

L ’ Autorité britannique de l ’ énergie atomique ( UKAEA ) a choisi la plateforme 3DEXPERIENCE pour son programme de tokamak sphérique STEP afin de démontrer la faisabilité de la production d ’ une énergie bas carbone à la fois sûre et durable .

Des expériences seront réalisées sur des de jumeaux virtuels dans le cadre de cette collabor ation jusqu ’ à la production d ’ ici à 2024.

Le déploiement de L’Industry Solution Experience "Capital Facilities Information Excellence" basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes contribuera à améliorer la productivité du projet d’environ 15 %.





Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que sa plateforme 3DEXPERIENCE a été sélectionnée pour le programme de production d’énergie STEP (Spherical Tokamak for Energy Production) dirigé par l’Autorité britannique de l’énergie atomique (UKAEA) et dont l’objectif est de réaliser un prototype de centrale à fusion nucléaire capable d’alimenter le réseau électrique national.

Une fois déployée, la plateforme 3DEXPERIENCE accompagnera le programme STEP dans la fourniture d’un prototype de centrale à fusion, en commençant par la réalisation d’un concept de tokamak sphérique d’ici 2024.

La plateforme 3DEXPERIENCE fournit un environnement virtuel unifié, ainsi qu’une source d’informations unique d’un bout à l’autre du cycle de vie de la centrale, contribuant ainsi à améliorer la connexion et la gestion du processus d’ingénierie, ce qui favorise la collaboration et accroît le niveau de fiabilité en matière de livraison. Les équipes disposent ainsi des moyens technologiques nécessaires pour exploiter les données, les connaissances et les méthodologies de collaboration requis pour minimiser les goulets d’étranglement, les risques et les retards du programme.

Chris Waldon, directeur en charge de la mise en œuvre du programme STEP à l’UKAEA, déclare : « Les équipes du programme STEP travaillent pour concevoir et créer un prototype démontrant la capacité d’une centrale à fusion à produire de l’électricité destinée à alimenter le réseau national. Nous devons relever des défis inhérents au développement et à la gestion de gigantesques quantités de données de conception, et sommes impatients de collaborer avec Dassault Systèmes pour développer le jumeau virtuel de ce projet à l’aide de la plateforme 3DEXPERIENCE. »

À l’heure où les pays du monde entier s’efforcent de répondre aux besoins énergétiques d’une population en constante augmentation, les récentes percées scientifiques enregistrées dans le domaine de l’énergie de fusion ont accéléré les initiatives visant à créer des solutions viables capables de transformer la production et la consommation d’énergie tout en aidant les membres de la communauté internationale à atteindre les objectifs de développement durable qu’ils se sont fixés.

L’énergie de fusion nucléaire se caractérise par sa capacité à pouvoir fournir une énergie bas carbone sûre et durable en utilisant les processus à l’origine de l’énergie produite par le soleil et les étoiles.

L’Autorité britannique de l’énergie atomique (UKAEA) est un leader mondial en recherche et développement dans le domaine de la fusion ; le programme STEP fournira non seulement le prototype de la centrale, mais constituera également une opportunité vers l’utilisation de l’énergie de fusion à l’échelle commerciale et le développement d’une nouvelle industrie au Royaume-Uni.

« Notre technologie est un véritable catalyseur d’innovation pour des projets d’investissement tels que le programme STEP de l’UKAEA, car elle permet d’accélérer la transformation d’un secteur de l’énergie qui évolue de façon urgente vers des innovations alternatives et durables », déclare Corinne Bulota, vice-présidente Infrastructure, Énergie et Matériaux de Dassault Systèmes. « Les entreprises qui ont adopté notre plateforme 3DEXPERIENCE pour pallier les inefficacités provoquées par des données enfouies, le manque de visibilité sur les projets et la dispersion des parties prenantes bénéficient d’avantages tels qu’une augmentation de 15 % de la productivité grâce à notre Industry Solution Experience "Capital Facilities Information Excellence". »

