Communiqué de presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 26 avril 2023

Dassault Systèmes : solide premier trimestre,

porté par la bonne performance des souscriptions,

objectifs 2023 réaffirmés

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) publie ses résultats financiers non audités en IFRS pour le 1er trimestre clos le 31 mars 2023. Ces résultats ont été approuvés par le Conseil d’administration du 25 avril 2023. Ce communiqué comporte également une information financière exprimée en non-IFRS, pour laquelle un tableau de réconciliation avec les données IFRS figure en annexe.

Faits marquants

(données non auditées, en IFRS & non-IFRS sauf mention contraire,

croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants)

Croissance de 7% du chiffre d’affaires et de 6% du chiffre d’affaires logiciel au 1 er trimestre 2023. Progression de 10% du chiffre d’affaires récurrent, porté par une augmentation de 14% des souscriptions ;

trimestre 2023. Progression de 10% du chiffre d’affaires récurrent, porté par une augmentation de 14% des souscriptions ; Hausse de 17% du chiffre d'affaires logiciel cloud et de 10% du chiffre d'affaires logiciel 3D EXPERIENCE ;

EXPERIENCE ; Marge opérationnelle IFRS de 20,8%. Marge opérationnelle non-IFRS de 31,0%, en ligne avec les objectifs, poursuite des investissements pour soutenir la croissance future ;

BNPA dilué IFRS en baisse de 3% à 0,19 euro en données publiées ; BNPA dilué non-IFRS en hausse de 1% à 0,28 euro en données publiées, dans le haut de la fourchette des prévisions ;

Flux de trésorerie opérationnelle (IFRS) record de 783 millions d'euros au 1 er trimestre 2023 (+24%). Dassault Systèmes est aujourd’hui désendetté ;

trimestre 2023 (+24%). Dassault Systèmes est aujourd’hui désendetté ; Confirmation des objectifs non-IFRS pour l’exercice 2023 : BNPA dilué non-IFRS compris entre 1,18 et 1,20 euro, avec une croissance du chiffre d'affaires de 8% à 9%.

Bernard Charlès, Président-Directeur Général de Dassault Systèmes, déclare :

« Dans un monde où convergent économie de l’expérience et économie circulaire, réinventer la durabilité de ces concepts constitue pour nos clients un challenge et une magnifique opportunité de se différencier. Les plus avancés d’entre eux démontrent la valeur qu’apporte la conception des produits fondée sur l’expérience et confirment l’importance d’étendre la gestion de leur cycle de vie à la circularité. Nos clients comptent sur Dassault Systèmes pour imaginer de nouvelles solutions, créer des offres sans équivalent sur le marché et de nouveaux modes opératoires. Aujourd’hui, les innovateurs qui créent, produisent et réalisent des expériences durables raisonnent en termes de cycle de vie et de systèmes de systèmes.

Grâce à nos jumeaux virtuels d’expérience, qui s’appuient sur la plateforme 3DEXPERIENCE, nous faisons de ces avancées conceptuelles une réalité pour offrir une combinaison unique de sciences (incluant la science des matériaux, la biologie, la mécanique, l’électronique et la chimie), de modélisation, de simulation et de science des données basée sur l’intelligence artificielle. Dassault Systèmes permet à ses clients d’adopter une approche holistique de l’innovation qui relie parfaitement la création de valeur à l’expérience de celle-ci, la conception à l’usage, afin de couvrir la totalité du cycle de vie de l’expérience.

L’adoption généralisée des jumeaux virtuels d’expérience par les communautés d’utilisateurs est le catalyseur d’une nouvelle manière de collaborer à grande échelle et de capitaliser sur le savoir et le savoir-faire, au travers d’une « Expérience en tant que service ». Les industries leaders d’aujourd’hui et de demain sont celles qui tirent parti des plateformes et des jumeaux virtuels pour connecter l’offre et la demande, pour rassembler les nouveaux réseaux industriels de valeur centrés sur l’expérience, et pour constituer un patrimoine de savoir et de savoir-faire. Investir dans les expériences de jumeaux virtuels est le moyen le plus adéquat pour créer des axes vers un futur durable. »

Commentaire du Directeur Général Délégué de Dassault Systèmes

Pascal Daloz, Directeur Général Délégué de Dassault Systèmes, commente :

« Nos clients évoluent dans un environnement qui demeure volatil. Afin d’améliorer leur agilité et leur profitabilité, ils se tournent vers Dassault Systèmes qui est en mesure de leur fournir une analyse en temps réel de la situation des matières premières et des pièces de substitution, pour réorganiser leurs réseaux de valeur.

Dans les Industries Manufacturières, la durabilité suscite une réinvention des portefeuilles de produits. Dans tous les secteurs, nous assistons à une course à l'innovation, allant des nouvelles mobilités à l'énergie propre. Dans les Sciences de la vie, des approches plus pertinentes de la recherche et du développement – allant du jumeau virtuel du corps humain aux bras de contrôle synthétiques – sont nécessaires pour faire progresser les thérapies complexes et favoriser le parcours du patient vers la médecine de précision.

Ces changements ne peuvent être réalisés qu'avec nos jumeaux virtuels d’expérience basés sur la science et sur la plateforme. Pour évoquer maintenant le reste de l'année, nous sommes particulièrement bien positionnés pour transformer nos défis en opportunités, et mener à bien nos missions en tirant parti des importants moteurs de croissance qui se présentent à nous. »

Résultats financiers

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages



IFRS Non-IFRS T1 2023 T1 2022 Variation Variation à taux de change constants T1 2023 T1 2022 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires total 1 434,2 1 324,5 8% 7% 1 434,2 1 324,6 8% 7% Chiffre d'affaires logiciel 1 288,2 1 205,5 7% 6% 1 288,2 1 205,6 7% 6% Marge opérationnelle 20,8% 25,3% (4,5)pts 31,0% 35,0% (4,0)pts BNPA dilué 0,19 0,20 (3)% 0,28 0,27 1% 1%

Comparaison du 1er trimestre 2023 par rapport au 1er trimestre 2022

(données non auditées, croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants)

Chiffre d’affaires (IFRS et non-IFRS) : Le chiffre d'affaires progresse de 7% à 1,43 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires logiciel est en croissance de 6% à 1,29 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 10% ; le chiffre d’affaires récurrent représente 84% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels recule de 10% à 211 millions d’euros, en raison d’un environnement en Chine plus volatile que prévu. Le chiffre d’affaires prestations de services est en hausse de 21% sur le trimestre.





Le chiffre d'affaires progresse de 7% à 1,43 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires logiciel est en croissance de 6% à 1,29 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 10% ; le chiffre d’affaires récurrent représente 84% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels recule de 10% à 211 millions d’euros, en raison d’un environnement en Chine plus volatile que prévu. Le chiffre d’affaires prestations de services est en hausse de 21% sur le trimestre. Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique ( IFRS et non-IFRS) : La zone Amériques progresse de 6% et représente 41% du chiffre d’affaires logiciel. Elle bénéficie d’une solide croissance dans les Sciences de la vie et les Hautes Technologies, ainsi que des bonnes performances en Innovation pour les PME. En Europe (36% du chiffre d'affaires logiciel), le chiffre d’affaires augmente de 12%, porté par l’Europe de l’ouest et l’Europe du sud, ainsi que par le secteur Transport et Mobilité. Dans la zone Asie (22% du chiffre d'affaires logiciel), le chiffre d’affaires logiciel est en baisse de 3% avec la Chine, elle-même en recul de 8%. Cette contre-performance est toutefois partiellement compensée par une forte dynamique en Inde, où le chiffre d’affaires logiciel enregistre une croissance à deux chiffres.





La zone Amériques progresse de 6% et représente 41% du chiffre d’affaires logiciel. Elle bénéficie d’une solide croissance dans les Sciences de la vie et les Hautes Technologies, ainsi que des bonnes performances en Innovation pour les PME. En Europe (36% du chiffre d'affaires logiciel), le chiffre d’affaires augmente de 12%, porté par l’Europe de l’ouest et l’Europe du sud, ainsi que par le secteur Transport et Mobilité. Dans la zone Asie (22% du chiffre d'affaires logiciel), le chiffre d’affaires logiciel est en baisse de 3% avec la Chine, elle-même en recul de 8%. Cette contre-performance est toutefois partiellement compensée par une forte dynamique en Inde, où le chiffre d’affaires logiciel enregistre une croissance à deux chiffres. Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produits (IFRS et non-IFRS) :



En Innovation industrielle , le chiffre d'affaires logiciel progresse de 4% à 685,1 millions d'euros grâce à une croissance à deux chiffres des activités de souscription, soutenue par CATIA et ENOVIA qui affichent une bonne dynamique. SIMULIA et NETVIBES affichent également une bonne performance. L’Innovation industrielle représente 53% du chiffre d'affaires logiciel. En Sciences de la vie , le chiffre d’affaires logiciel s’apprécie de 11% à 292,9 millions d’euros, soit 23% du chiffre d’affaires logiciel. Avec une croissance de 13%, MEDIDATA connaît toujours une excellente dynamique. En Innovation pour les PME , le chiffre d’affaires logiciel progresse de 4% à 310,1 millions d’euros, et représente 24% du chiffre d’affaires logiciel. SOLIDWORKS s’inscrit en légère hausse en raison d’une base de comparaison relativement élevée. CENTRIC PLM réalise une bonne performance, tirant parti de son positionnement sur le marché et du succès de sa stratégie de diversification.

Chiffre d’affaires par i ndustries (IFRS et non-IFRS) : Aérospatial & Défense, Sciences de la vie & Santé, Marine & Offshore et Villes & Services Publics enregistrent les taux de croissance les plus élevés du trimestre.





Aérospatial & Défense, Sciences de la vie & Santé, Marine & Offshore et Villes & Services Publics enregistrent les taux de croissance les plus élevés du trimestre. Principaux moteurs de croissance (IFRS et non-IFRS) : Le chiffre d'affaires logiciel 3D EXPERIENCE progresse de 10% et représente 31% du chiffre d’affaires logiciel Eligible 3D EXPERIENCE. Le chiffre d'affaires logiciel cloud est en croissance de 17% et représente 24% du chiffre d'affaires logiciel.





Le chiffre d'affaires logiciel EXPERIENCE progresse de 10% et représente 31% du chiffre d’affaires logiciel Eligible EXPERIENCE. Le chiffre d'affaires logiciel cloud est en croissance de 17% et représente 24% du chiffre d'affaires logiciel. Marge et résultat opérationnels : En données publiées, le résultat opérationnel est en baisse de 11% en IFRS et recule de 4% en non-IFRS à 444,8 millions d’euros. La marge opérationnelle IFRS ressort à 20,8% contre 25,3% au premier trimestre 2022. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 31,0% contre 35,0% au cours de la même période de l’année précédente.





En données publiées, le résultat opérationnel est en baisse de 11% en IFRS et recule de 4% en non-IFRS à 444,8 millions d’euros. La marge opérationnelle IFRS ressort à 20,8% contre 25,3% au premier trimestre 2022. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 31,0% contre 35,0% au cours de la même période de l’année précédente. Bénéfice net par action dilué (en données publiées) : Le BNPA dilué IFRS diminue de 3% à 0,19 euro. En non-IFRS, le BNPA dilué progresse de 1% pour atteindre 0,28 euro.





Flux de trésorerie opérationnelle (IFRS) : Les flux de trésorerie opérationnelle atteignent un niveau record de 783 millions d’euros, soit une progression de 24% sur un an.





Les flux de trésorerie opérationnelle atteignent un niveau record de 783 millions d’euros, soit une progression de 24% sur un an. Bilan (IFRS) : La situation financière nette de Dassault Systèmes au 31 mars 2023 s’améliore de 686 millions d'euros pour atteindre un solde positif de 459 millions d'euros, contre (227) millions d'euros au 31 décembre 2022. Elle reflète une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme de 3,468 milliards d'euros.





Commentaire du Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes

(croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants, en normes non-IFRS,

flux de trésorerie en IFRS)

Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, souligne :

« Nous avons réalisé un bon début d’année en restant focalisés sur la solidité des fondamentaux de notre modèle d’affaires. Nous avons accru la part prévisible de notre chiffre d’affaires, ce qui s’est traduit par une croissance des souscriptions et du chiffre d’affaires cloud de respectivement 14% et 17%. Dans le même temps, nous avons atteint nos objectifs de rentabilité. Le chiffre d’affaires a progressé de 7%, en ligne avec nos prévisions, malgré un environnement en Chine plus volatil que prévu. Cette performance illustre la durabilité de la stratégie de diversification de nos activités. Le chiffre d’affaires récurrent, qui représente 84% du chiffre d’affaires logiciel, est en hausse de 10%.

Autre élément marquant de ce premier trimestre, nous avons enregistré un flux de trésorerie opérationnelle record de 783 millions d’euros, en croissance de 24%. Aujourd’hui, comme prévu, l’entreprise est désendettée, avec près d’un an d’avance sur le calendrier initial. Cette performance s’explique par la bonne profitabilité au premier trimestre, avec un BNPA dilué de 0,28 euro et une marge opérationnelle de 31,0% conformes à nos anticipations. Nous avons atteint nos objectifs, tout en continuant à investir pour soutenir notre croissance à long terme, ce qui a conduit à une hausse de 8% des effectifs.

Nous sommes en ordre de marche pour poursuivre, sur l’exercice 2023, notre trajectoire de croissance. Notre proposition de valeur, combinée aux moteurs structurels de long terme dont nous disposons sur nos marchés, nous permet de confirmer nos objectifs annuels : une hausse du chiffre d’affaires comprise entre 8% et 9%, et un BNPA dilué de 1,18 à 1,20 euro. »

Objectifs financiers 2023

Les objectifs financiers de Dassault Systèmes pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'année 2023 présentés ci-dessous sont donnés sur une base non-IFRS et reflètent les principales hypothèses de taux de change 2023 pour le dollar américain et le yen japonais ainsi que l'impact potentiel de devises supplémentaires non européennes :

2ème trimestre 2023 Exercice 2023 Chiffre d’affaires (en milliards d'euros) 1,440 à 1,463 5,940 à 5,990 Croissance 4 - 6% 5 - 6% Croissance à taux de change constants 7 - 9% 8 - 9% Croissance du chiffre d'affaires logiciel * 7 - 9% 8 - 9% Dont croissance du chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels* 0 - 5% 2 - 5% Dont croissance du chiffre d’affaires souscription et support* 9 - 10% 10 - 11% Croissance du chiffre d’affaires prestations de services * 6 - 8% 5 - 7% Marge opérationnelle 30% - 30,5% 32,3% - 32,6% BNPA dilué 0,27 - 0,28 euro 1,18 - 1,20 euro Croissance

Croissance ex FX 3 - 6%

8 - 10% 4 - 6%

8 - 10% Dollar américain (EUR/USD) 1,10 dollar 1,09 dollar Yen japonais (EUR/JPY avant couverture) 140,0 yens 140,5 yens * Croissance à taux de change constants

Les objectifs du Groupe sont uniquement établis et communiqués sur une base non-IFRS et font l’objet des précautions détaillées ci-après.

Les objectifs non-IFRS 2023 énoncés ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments comptables suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change 2023 indiquées précédemment : le traitement comptable des passifs sur contrats, non significatif, les charges au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, estimées à environ 135 millions d’euros (ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles attributions de stock-options ou d’actions de performance émises après le 31 mars 2023) ainsi que l’amortissement d’actifs incorporels acquis et la réévaluation d’actifs corporels d’environ 374 millions d’euros, principalement liés à l’acquisition de Medidata, et l’impact des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions estimé à environ 3 millions d'euros.

En outre, les objectifs ci-dessus ne prennent pas non plus en compte l’impact des autres produits et charges opérationnels nets, essentiellement composés de charges liées aux acquisitions, de charges d’intégration et de restructuration, de perte de valeur du goodwill et d’actifs incorporels acquis, de l’impact de certains effets financiers non-récurrents, de certains effets fiscaux non-récurrents ainsi que de l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS. Enfin, ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles acquisitions ou restructurations survenues après le 31 mars 2023.

Annonces du Groupe

Réunions retransmises aujourd’hui par webcast et conférence téléphonique

Dassault Systèmes organise ce jour, mercredi 26 avril 2023 une présentation retransmise par webcast à partir de 10h00, heure de Paris / 9h00, heure de Londres. Le Groupe tiendra également une conférence téléphonique à 15h00, heure de Paris / 14h00, heure de Londres / 9h00, heure de New York. Cette réunion, retransmise en webcast, et cette conférence seront accessibles sur le site investor.3ds.com/fr.

Les informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le site investor.3ds.com/fr ou en appelant le service Relations Investisseurs de Dassault Systèmes au +33 (0) 1 61 62 69 24.

Calendrier des événements des Relations Investisseurs

Capital Markets Day : 9 juin 2023

Publication des résultats du 2ème trimestre 2023 : 25 juillet 2023

Publication des résultats du 3ème trimestre 2023 : 25 octobre 2023

Publication des résultats du 4ème trimestre 2023 : 1er février 2024

Avertissement concernant les déclarations relatives

à l’information prospective du Groupe

Les déclarations contenues dans le présent document qui ne sont pas des faits historiques mais qui expriment des attentes ou des objectifs pour l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les objectifs de performance financière non-IFRS du Groupe, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les vues et les hypothèses actuelles de la direction de Dassault Systèmes et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations en raison d'une série de facteurs.

Les résultats du Groupe peuvent être matériellement affectés négativement par de nombreux risques et incertitudes, décrits dans la section 1.9 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel 2022 enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 17 mars 2023, disponibles sur le site web du Groupe www.3ds.com .

En particulier, veuillez-vous référer au facteur de risque « Un environnement économique mondial incertain » dans la section 1.9.1.1 du Document d’enregistrement universel 2022 qui figure ci-dessous :

« Dans un contexte économique, commercial, social, sanitaire, mais également géopolitique incertain au plan mondial, la croissance du chiffre d’affaires, du résultat net et des flux de trésorerie de Dassault Systèmes pourrait ralentir, tant sur une base annuelle que trimestrielle, essentiellement en raison des facteurs suivants :

le déploiement des solutions de Dassault Systèmes peut représenter une large part des investissements logiciels d’un client. La décision de réaliser un tel investissement est influencée par l’environnement économique dans lequel les clients évoluent. L’incertitude de la situation géopolitique, économique et sanitaire mondiale et le manque de visibilité ou le manque de ressources financières peuvent amener certains clients, par exemple dans le secteur automobile, aéronautique, de l’énergie ou des ressources naturelles, à réduire, différer ou annuler leurs investissements, ou à réduire ou ne pas renouveler les contrats de maintenance pour leur base installée, ce qui, pour les clients les plus importants entraîne également la perte potentiellement significative de chiffre d’affaires avec les sous-traitants ;

la situation politique, économique et monétaire de certaines zones géographiques dans lesquelles Dassault Systèmes est présent pourrait devenir plus instable et impacter l’activité de Dassault Systèmes, par exemple en raison d’un durcissement des règles en matière de contrôle des exportations, de sanctions ou de la mise en place de nouveaux droits de douane ;

la pression sur les prix des matières premières et des produits énergétiques ainsi que leur volatilité pourraient être de nature à impacter négativement les efforts de diversification de Dassault Systèmes dans de nouveaux secteurs d’activité ;

les incertitudes concernant l’ampleur et la durée de l’inflation pourraient impacter négativement la situation financière de Dassault Systèmes ; et

les cycles de ventes des produits de Dassault Systèmes, déjà relativement longs du fait du caractère stratégique de ce type d’investissement pour les clients, pourraient encore s’allonger.





La survenance de crises, notamment d’ordre sanitaire ou politique, pourrait avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des collaborateurs de Dassault Systèmes et sur l’Entreprise. Elle pourrait également détériorer la situation financière, les capacités de financement ou d’approvisionnement des clients existants et potentiels de Dassault Systèmes, des partenaires commerciaux et technologiques, obligeant certains d’entre eux à fermer temporairement des sites ou cesser leurs activités. Un environnement économique dégradé pourrait exercer une pression accrue sur les prix et affecter le recouvrement des créances, ce qui impacterait négativement le chiffre d’affaires, la performance financière et la position concurrentielle de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes s’efforce de prendre en compte cette situation macroéconomique incertaine. Toutefois, il est possible que les résultats financiers de Dassault Systèmes n’évoluent pas conformément aux prévisions. De plus, compte tenu de l’ensemble des facteurs qui affectent la vente des produits et services de Dassault Systèmes, il pourrait s’écouler un laps de temps substantiel entre une éventuelle reprise de l’environnement économique et commercial mondial et une amélioration de ses résultats financiers. »

Pour établir ces perspectives, le Groupe a pris l’hypothèse de taux de change moyens de 1,10 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que d’un cours moyen de 140,0 yens pour 1,00 euro avant couverture pour le 2ème trimestre 2023. Le Groupe a également pris l’hypothèse d’un cours moyen de 1,09 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que d’un cours moyen de 140,5 yens pour 1,00 euro avant couverture pour l’ensemble de l’exercice 2023. Cependant, les variations des cours des devises peuvent affecter significativement les résultats du Groupe.

Indicateurs financiers complémentaires non-IFRS

Les données complémentaires présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont fondées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations comptables en normes IFRS. Les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS de Dassault Systèmes peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2022 déposé auprès de l’AMF le 17 mars 2023.

Les tableaux accompagnant ce communiqué détaillent l’information complémentaire non-IFRS sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net et le résultat net dilué par action. Ils excluent l’effet du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, les charges liées à l’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et les réévaluations d’actifs corporels, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et d’autres actifs incorporels acquis, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains effets financiers et autres non-récurrents, nets, ainsi que l’effet fiscal des ajustements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les tableaux présentent aussi les données financières les plus comparables en normes IFRS et une réconciliation des données non-IFRS.

TABLE DES MATIERES DES ANNEXES

Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents peut ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Glossaire

Information financière non-IFRS

Effets des acquisitions et du change

Compte de résultat consolidé

Bilan consolidé

Tableau de flux de trésorerie consolidés

Réconciliation IFRS - non-IFRS

DASSAULT SYSTÈMES - Glossaire

Information à taux de change constants

Dassault Systèmes a suivi de longue date une politique consistant à mesurer son chiffre d'affaires et à fixer ses objectifs de chiffre d'affaires à taux de change constants afin de permettre d’analyser de manière transparente l'amélioration sous-jacente de son chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires logiciel par activité, industrie, zone géographique et ligne de produits. Le Groupe estime qu'il est utile d'évaluer la croissance sans tenir compte de l'incidence des taux de change, en particulier pour faciliter la compréhension de l’évolution du chiffre d'affaires de ses activités. Par conséquent, Dassault Systèmes publie des taux de croissance du chiffre d'affaires et des charges retraités des effets de change en normes IFRS et non-IFRS, en particulier celle du dollar américain et du yen japonais par rapport à l'euro. Les variations à taux de change constants sont obtenues en comparant les indicateurs de la période en cours avec ceux de la période comparable, recalculés en utilisant les taux de change moyens de la période en cours.

Bien que les calculs à taux de change constants ne soient pas une mesure conforme aux normes IFRS, Dassault Systèmes considère que ces mesures sont essentielles à la compréhension de ses résultats et à la comparaison avec de nombreux concurrents qui présentent leurs résultats financiers en dollars américains. Par conséquent, le Groupe inclut ce calcul afin de permettre une comparaison des chiffres d'affaires IFRS et non-IFRS de périodes identiques. Toutes les informations à taux de change constants sont exprimées en arrondis et, par conséquent, les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Information sur la croissance hors acquisitions (« croissance organique »)

En complément des indicateurs financiers portant sur l’intégralité du périmètre du Groupe, Dassault Systèmes présente des données de croissance excluant l’effet des acquisitions, également nommée croissance organique. À cet effet, les données relatives au périmètre sont retraitées en excluant les acquisitions, à partir de la date de l’opération, sur une période de 12 mois.

Informations sur les secteurs industriels

Les industries de Dassault Systèmes développent des Solution Experiences, des offres sectorielles qui apportent une valeur spécifique aux entreprises et aux utilisateurs d'un secteur particulier. En 2022, le Groupe sert douze industries structurées en trois secteurs :

Industries Manufacturières : Transport et Mobilité ; Aérospatial et Défense ; Marine et Offshore ; Équipements Industriels ; Hautes Technologies ; Maison et Mode ; Produits de grande consommation et distribution. Pour les Industries Manufacturières, Dassault Systèmes aide ses clients à virtualiser leurs opérations, à améliorer le partage de données au sein de leur organisation, à réduire les coûts et les temps de mise sur le marché, et enfin à devenir plus durable ;

: Transport et Mobilité ; Aérospatial et Défense ; Marine et Offshore ; Équipements Industriels ; Hautes Technologies ; Maison et Mode ; Produits de grande consommation et distribution. Pour les Industries Manufacturières, Dassault Systèmes aide ses clients à virtualiser leurs opérations, à améliorer le partage de données au sein de leur organisation, à réduire les coûts et les temps de mise sur le marché, et enfin à devenir plus durable ; Sciences de la v ie et Santé : Sciences de la vie et Santé. Dans ce secteur, le Groupe vise à accompagner l’ensemble du cycle du parcours patient dans le but de développer une médecine de précision. Au service de l’écosystème de santé au sens large – de la recherche à la commercialisation, le Groupe offre des solutions qui en relient tous les éléments – depuis le développement de molécules à la prévention jusqu’au soin – et qui associent nouvelles thérapeutiques, pratiques médicales et med-tech ;

: Sciences de la vie et Santé. Dans ce secteur, le Groupe vise à accompagner l’ensemble du cycle du parcours patient dans le but de développer une médecine de précision. Au service de l’écosystème de santé au sens large – de la recherche à la commercialisation, le Groupe offre des solutions qui en relient tous les éléments – depuis le développement de molécules à la prévention jusqu’au soin – et qui associent nouvelles thérapeutiques, pratiques médicales et med-tech ; Infrastructures et Villes : Infrastructures, Énergie et Matériaux, Architecture, Ingénierie et Construction, Services d’Affaires, Villes et Services Publics. Pour les Infrastructures et Villes, le Groupe accompagne la virtualisation des industries du secteur pour rendre la construction plus performante et plus durable.





Informations sur les lignes de produits

Les lignes de produits du Groupe comprennent l'information financière suivante :

le chiffre d'affaires des logiciels d' Innovation industrielle , qui comprend les marques CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE ;

, qui comprend les marques CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE ; le chiffre d'affaires des logiciels des Sciences de la vie , qui comprend les marques MEDIDATA et BIOVIA ;

, qui comprend les marques MEDIDATA et BIOVIA ; le chiffre d'affaires des logiciels de l’ Innovation pour les PME (petites et moyennes entreprises), qui comprend les marques CENTRIC PLM et 3DVIA, ainsi que la famille 3DEXPERIENCE WORKS dont fait partie la marque SOLIDWORKS.





Territoires géographiques

Les onze territoires géographiques ont pour rôle d’être le moteur du développement de l’activité de Dassault Systèmes et de piloter la mise en œuvre de son modèle d’engagement client. Les équipes tirent parti de nos relations avec les clients, utilisateurs, partenaires et influenceurs. Ces territoires sont regroupés en trois zones :

la zone « Amériques », composée de 2 territoires géographiques ;

la zone dite « Europe », qui recouvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) et se compose de 4 territoires géographiques ;

la zone dite « Asie », comprenant l’Asie et l’Océanie, qui se compose de 5 territoires géographiques.





Contribution des licences et du logiciel 3DEXPERIENCE

Pour mesurer la contribution du logiciel 3DEXPERIENCE dans le chiffre d’affaires du Groupe, les ratios suivants sont utilisés :

pour le chiffre d’affaires licences, le Groupe calcule le pourcentage de contribution en comparant le total du chiffre d’affaires licences 3D EXPERIENCE au chiffre d’affaires licences pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS sur site, MEDIDATA, CENTRIC PLM et les autres acquisitions (défini comme étant « le chiffre d’affaires licences Eligible 3D EXPERIENCE ») ;

EXPERIENCE au chiffre d’affaires licences pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS sur site, MEDIDATA, CENTRIC PLM et les autres acquisitions (défini comme étant « le chiffre d’affaires licences Eligible EXPERIENCE ») ; pour le chiffre d’affaires logiciel, le Groupe calcule le pourcentage de contribution en comparant le total du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE au chiffre d’affaires logiciel pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS sur site, MEDIDATA, CENTRIC PLM et les autres acquisitions (défini comme étant « le chiffre d’affaires logiciel Eligible 3DEXPERIENCE »).

Chiffre d’affaires cloud

Le chiffre d’affaires cloud correspond au chiffre d’affaires généré par un catalogue de services en ligne et de services d’infogérance de solution cloud pour le compte du client, vendus par Dassault Systèmes via une infrastructure cloud hébergée par Dassault Systèmes, ou par des tiers fournisseurs de services d'infrastructure de cloud computing. Cette offre est disponible via différents modes de distribution: cloud public, cloud privé et cloud dédié. Toutes les applications cloud sont accessibles via différents modèles économiques : licences perpétuelles et maintenance ou souscriptions.

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS

(données non auditées, en millions d’Euros

sauf données par action, pourcentages, effectif et taux de change)

Les chiffres clés non-IFRS excluent l’effet du traitement comptable des passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration et de restructuration, et les pertes de valeur de goodwill et des actifs incorporels acquis, certains éléments financiers non-récurrents, nets ainsi que l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents.

Les données en norme IFRS et la réconciliation des données en normes IFRS et non-IFRS sont présentées dans des tableaux séparés.

En millions d’Euros, à l’exception des données par action, des pourcentages, de l'effectif et des taux de change







Information reportée en non-IFRS Trois mois clos le 31 mars

2023 31 mars

2022 Variation Variation à tx de change constants Chiffre d’affaires total 1 434,2 1 324,6 8% 7% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d'affaires logiciel 1 288,2 1 205,6 7% 6% Licences et autres ventes de logiciels 211,0 234,7 (10)% (10)% Souscription et support 1 077,2 970,9 11% 10% Prestations de services 146,0 119,0 23% 21% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 685,1 654,4 5% 4% Sciences de la vie 292,9 254,0 15% 11% Innovation pour les PME 310,1 297,2 4% 4% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 534,5 483,8 10% 6% Europe 469,5 422,3 11% 12% Asie 284,2 299,6 (5)% (3)% Résultat opérationnel 444,8 464,0 (4)% Marge opérationnelle 31,0% 35,0% Résultat net part du Groupe 367,8 362,3 2% Résultat net dilué par action 0,28 0,27 1% 1% Effectif de clôture 24 753 22 898 8% Taux de change moyen USD / Euro 1,07 1,12 (4)% Taux de change moyen JPY / Euro 141,98 130,46 9%

DASSAULT SYSTÈMES

EFFETS DES ACQUISITIONS ET DU CHANGE

(données non auditées; en millions d’Euros)

En millions d’Euros



Information reportée en non-IFRS Dont croissance à périmètre et change constants



Dont effet périmètre à taux de change courants



Dont effet de change à taux N-1



31 mars

2023 31 mars

2022 Variation Chiffre d'affaires trimestriel 1 434,2 1 324,6 109,6 94,4 1,1 14,1



DASSAULT SYSTÈMES

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

En millions d'Euros,

à l'exception des données par action et des pourcentages











Information reportée en IFRS Trois mois clos le 31 mars 31 mars 2023 2022 Licences et autres ventes de logiciels 211,0 234,7 Souscription et support 1 077,2 970,9 Chiffre d'affaires logiciel 1 288,2 1 205,5 Prestations de services 146,0 119,0 Chiffre d’affaires total 1 434,2 1 324,5 Coût des ventes de logiciels (1) (115.5) (110,4) Coût des prestations de services (122.4) (100,4) Frais de recherche et de développement (291.1) (244,5) Frais commerciaux (402,0) (337,3) Frais généraux et administratifs (107,0) (96,1) Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (96,1) (95,9) Autres produits et charges opérationnels, nets (1,6) (4,8) Charges opérationnelles totales (1 135,6) (989,4) Résultat opérationnel 298,6 335,1 Résultat financier 18,2 (4,9) Résultat avant impôt 316,8 330,3 Charge d’impôt sur le résultat (61,7) (66,2) Résultat net 255,1 264,0 Intérêts minoritaires 0,4 0,3 Résultat net part du Groupe 255,4 264,3 Résultat net de base par action 0,19 0,20 Résultat net dilué par action 0,19 0,20 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en millions) 1 314,3 1 309,8 Moyenne pondérée du nombre d’actions après dilution (en millions) 1 327,0 1 325,8

(1) Hors amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels

Information reportée en IFRS



Trois mois clos le 31 mars 2023 Variation Variation à tx de change constants Chiffre d’affaires total 8% 7% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 7% 6% Prestations de services 23% 21% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 5% 4% Sciences de la vie 15% 11% Innovation pour les PME 4% 4% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 10% 6% Europe 11% 12% Asie (5)% (3)%

DASSAULT SYSTÈMES

BILAN CONSOLIDE

(données non auditées ; en millions d’Euros)

En millions d’Euros







Information reportée en IFRS 31 mars 31 décembre 2023 2022 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 468,1 2 769,0 Clients et comptes rattachés, net 1 286,9 1 661,6 Actifs sur contrats 26,5 20,3 Autres actifs courants 396,2 393,5 Total actif courant 5 177,7 4 844,3 Immobilisations corporelles, nettes 810,7 819,9 Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 8 032,8 8 273,6 Autres actifs non courants 329,1 323,3 Total actif non courant 9 172,6 9 416,8 Total actif 14 350,3 14 261,1 PASSIF Dettes fournisseurs 181,1 216,3 Passifs sur contrats 1 600,6 1 536,6 Emprunts courants 270,8 258,6 Autres passifs courants 799,3 869,6 Total passif courant 2 851,8 2 881,0 Emprunts non courants 2 738,1 2 737,4 Autres passifs non courants 1 280,2 1 317,8 Total passif non courant 4 018,3 4 055,2 Intérêts minoritaires 12,0 14,2 Capitaux propres, part du Groupe 7 468,3 7 310,7 Total passif 14 350,3 14 261,1

DASSAULT SYSTÈMES

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

(données non auditées ; en millions d’Euros)

En millions d’Euros











Information reportée en IFRS Trois mois clos le 31 mars 31 mars Variation



2023 2022 Résultat net part du Groupe 255,4 264,3 (8,9) Intérêts minoritaires (0,4) (0,3) (0,1) Résultat net 255,1 264,0 (9,0) Amortissement des immobilisations corporelles 44,8 45,9 (1,1) Amortissement des immobilisations incorporelles 98,6 99,0 (0,5) Élimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie 23,4 31,2 (7,8) Variation du BFR 361,1 190,3 170,8 Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation 783,0 630,5 152,5 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (34,7) (30,8) (3,9) Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise - (3,5) 3,5 Autres (5,1) (26,8) 21,7 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (39,8) (61,1) 21,3 Exercice de stock-options 10,3 18,4 (8,1) Rachat et vente d’actions propres 3,0 (526,9) 530,0 Augmentation de capital - 198,6 (198,6) Acquisition d’intérêts minoritaires (0,3) (0,5) 0,2 Emission d'emprunts 12,6 2,9 9,7 Remboursement d’emprunts (1,1) (235,2) 234,2 Remboursement des passifs de loyers (24,7) (23,1) (1,7) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (0,2) (565,8) 565,6 Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (43,8) 25,1 (68,9) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 699,1 28,6 670,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 2 769,0 2 979,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 3 468,1 3 008,1

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 mars 2023. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS.

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages







Trois mois clos le 31 mars Variation 2023 Retraitement(1)



2023 2022 Retraitement(1)



2022 IFRS



Non-IFRS(2)



IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS Chiffre d’affaires total 1 434,2 - 1 434,2 1 324,5 0,1 1 324,6 8% 8% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 1 288,2 - 1 288,2 1 205,5 0,1 1 205,6 7% 7% Licences et autres ventes de logiciels 211,0 - 211,0 234,7 - 234,7 (10)% (10)% Souscription et support 1 077,2 - 1 077,2 970,9 0,1 970,9 11% 11% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 84% 84% 81% 81% Prestations de services 146,0 - 146,0 119,0 - 119,0 23% 23% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 685,1 - 685,1 654,4 - 654,4 5% 5% Sciences de la vie 292,9 - 292,9 254,0 - 254,0 15% 15% Innovation pour les PME 310,1 - 310,1 297,2 0.1 297,2 4% 4% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 534,5 - 534,5 483,7 0,0 483,8 10% 10% Europe 469,5 - 469,5 422,2 - 422,3 11% 11% Asie 284,2 - 284,2 299,6 - 299,6 (5)% (5)% Charges opérationnelles totales (1 135,6) 146,2 (989,4) (989,4) 128,8 (860,6) 15% 15% Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées (47,8) 47,8 - (27,5) 27,5 - Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (96,1) 96,1 - (95,9) 95,9 - Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (0,7) 0,7 - (0,7) 0,7 - Autres produits et charges opérationnels, nets (1,6) 1,6 - (4,8) 4,8 - Résultat opérationnel 298,6 146,2 444,8 335,1 128,9 464,0 (11)% (4)% Marge opérationnelle 20,8% 31,0% 25,3% 35,0% Résultat financier 18,2 0,9 19,1 (4,9) 0,4 (4,5) N/A N/A Charge d’impôt sur le résultat (61,7) (34,3) (96,0) (66,2) (31,0) (97,2) (7)% (1)% Intérêts minoritaires 0,4 (0,4) (0,0) 0,3 (0,3) (0,0) 40% N/A Résultat net part du Groupe (en €) 255,4 112,4 367,8 264,3 98,0 362,3 (3)% 2% Résultat net dilué par action (en €) (3) 0,19 0,08 0,28 0,20 0,07 0,27 (3)% 1%

(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, et des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration et de restructuration, les pertes de valeur du goodwill et des actifs incorporels acquis, (iii) tous les retraitements des données du résultat financier correspondent à l’exclusion de certains effets financiers et autres non-récurrents, nets et, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net de base par action et l’impact fiscal des retraitements ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents.

En millions d'Euros, à l’exception des pourcentages



Trois mois clos le 31 mars Variation 2023

IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2023

Non-IFRS 2022

IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2022

Non-IFRS IFRS Non-

IFRS Coût des ventes (237,8) 2,2 0,2 (235,4) (210,7) 1,3 0,2 (209,2) 13% 12% Frais de recherche et de développement (291,1) 17,9 0,3 (272,8) (244,5) 9,2 0,3 (235,0) 19% 16% Frais commerciaux (402,0) 13,6 0,1 (388,3) (337,3) 8,1 0,1 (329,1) 19% 18% Frais généraux et administratifs (107,0) 14,0 0,1 (92,9) (96,1) 8,9 0,1 (87,2) 11% 7% Total 47,8 0,7 27,5 0,7

(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 1 327,0 millions d’actions diluées pour le T1 2023 et 1 325,8 millions d’actions diluées pour le T1 2022.

