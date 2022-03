Dassault Systèmes suspend ses nouvelles activités en Russie et en Biélorussie

Communiqué de presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 9 mars 2022

L'invasion de l'Ukraine par la Russie est une tragédie à de nombreux égards et entraîne des bouleversements sans précédent. De nombreuses personnes au sein de Dassault Systèmes ont des liens forts avec l'Ukraine qu’ils soient personnels, professionnels ou familiaux. Ce drame humain a des répercussions sur l’ensemble de notre entreprise. Dassault Systèmes est résolument en faveur de la paix. Nous sommes solidaires avec le peuple ukrainien.



Dassault Systèmes a décidé de suspendre toute nouvelle activité en Russie et en Biélorussie et a fixé des modalités pour que cela prenne effet dès cette semaine. Nous continuerons à apporter un support minimal à nos clients existants non soumis aux sanctions et à respecter toutes les restrictions de contrôle des exportations et les lois sur les sanctions applicables à nos activités, ainsi que les règles d'éthique et les normes internationales. Nous apporterons le soutien nécessaire à nos collaborateurs en Russie tout au long de la mise en œuvre de ce plan.

Depuis le début de l'invasion, notre principale préoccupation a été la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs et de leurs familles dans les zones touchées par la guerre. Cela reste notre priorité absolue. Bien que nous n'ayons pas de collaborateurs en Ukraine, Dassault Systèmes a mis en place des mesures pour soutenir ceux qui ont des membres de leur famille sur place, qui doivent se déplacer temporairement ou qui ont des préoccupations liées à cette crise. Nous espérons une résolution rapide et pacifique de ce conflit, ainsi que la sécurité de toutes les personnes touchées dans la région.

