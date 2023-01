Communiqué de presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 9 janvier 2023

La gouvernance de Dassault Systèmes annoncée en 2022

prend effet aujourd’hui

Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que l’organisation de sa gouvernance, annoncée le 27 avril 2022, prend effet aujourd’hui, en conformité avec la stratégie long terme de l’entreprise :

M. Charles Edelstenne , fondateur de Dassault Systèmes, devient Président d’honneur de la société et demeure administrateur.

fondateur de Dassault Systèmes, devient Président d’honneur de la société et demeure administrateur. M. B ernard Charlès , Vice-président du Conseil d’administration et Directeur Général, devient Président-Directeur Général.

, Vice-président du Conseil d’administration et Directeur Général, devient Président-Directeur Général. M. Pascal Daloz, Directeur des opérations, devient Directeur Général Délégué. Pascal Daloz est aussi membre du Conseil d’administration.





Mme Laurence Daures (anciennement Lescourret), administratrice indépendante et Présidente du Comité des rémunérations et de sélection, a été nommée administratrice référente le 15 mars 2022. Elle a notamment pour mission l’organisation des travaux des administrateurs indépendants, l'organisation de l’évaluation du fonctionnement du Conseil ainsi que la prévention et la gestion des éventuels conflits d’intérêts des administrateurs.

Charles Edelstenne, Fondateur et Président d’honneur de Dassault Systèmes, déclare :

« Depuis près de 40 ans, Bernard Charlès a joué un rôle fondamental dans le développement de Dassault Systèmes, transformant la start-up en leader mondial. Sa passion pour la science, sa vision originale et sa capacité à formuler une stratégie globale ont rendu notre rêve possible : les solutions de Dassault Systèmes transforment un grand nombre d’industries - de l’aérospatial au futur de la mobilité et désormais aux sciences de la vie. C’est une joie de mener cette aventure ensemble. Depuis 2016, Bernard occupe le poste de Vice-président du Conseil d’administration, ce qui rend sa nomination naturelle et légitime. En ce jour si particulier où mon mandat de Président du conseil d’administration arrive à son terme, je mesure le chemin parcouru durant ces quatre décennies. Je suis heureux que Bernard incarne si bien Dassault Systèmes, et il a toute ma confiance pour superviser avec succès le futur développement de l’entreprise. »

Bernard Charlès, Président-Directeur Général de Dassault Systèmes, commente :

« Charles, qui est un actionnaire significatif de Dassault Systèmes, devient Président d’honneur et reste membre du Conseil d’administration, ce dont je le remercie vivement. Je me réjouis qu’il poursuive sa collaboration auprès de nous et que Dassault Systèmes continue à bénéficier de sa grande expérience. Ce duo que nous avons formé avec succès, je vais le poursuivre avec Pascal Daloz, qui devient aujourd’hui Directeur Général Délégué, et avec qui je travaille depuis plus de 20 ans.

Je tiens à adresser mes sincères remerciements au Conseil d’administration ainsi qu’à la famille Dassault pour leur confiance et leur soutien sans faille depuis de longues années. Je partage avec Pascal une même conviction : la puissance des univers virtuels scientifiques est d’apporter valeur et progrès à toutes les parties prenantes - entreprises, patients, consommateurs, citoyens... Poursuivre le développement de Dassault Systèmes, aider nos clients à créer de nouvelles solutions dans l’économie de l’expérience et concevoir des solutions concrètes d’innovation durable, voilà quelques-uns des objectifs ambitieux de notre entreprise. »

