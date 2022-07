Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a terminé en recul de 0,42% mardi, échaudée par la nouvelle envolée des prix du gaz et les craintes sur la consommation, soulignée de nouveau par les résultats d'entreprises, au début d'une semaine chargée en publications.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 26,10 points à 6.211,45 points. Lundi, il avait terminé en petite hausse de 0,33%.

Après une ouverture en baisse, la cote Parisienne est revenue à l'équilibre à mi-séance avant de repartir dans le rouge.

Les prix du gaz européen ont poursuivi leur envol, atteignant un plus haut depuis le record historique de mars, après l'annonce lundi de nouvelles coupes drastiques des livraisons via le gazoduc Nord Stream annoncées par le géant russe Gazprom. Le prix du gaz naturel européen TTF néerlandais s'envolait à 200 euros le mégawattheure en clôture mardi, à un niveau plus atteint depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les répercussions de l'invasion russe continuent de plomber les perspectives de croissance en Europe, par le risque de pénurie et l'inflation.

En juillet, où l'indice CAC 40 affiche pour l'heure un gain de près de 5%, "le marché se repositionne bien. Le consensus est que le ralentissement économique sera limité et que l'inflation a atteint un pic, ce qui donnerait de nouvelles marges de manoeuvre aux Banques centrales", explique Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marchés des capitaux de Tikehau Capital.

Toutefois, "la grande inconnue est l'ampleur du ralentissement. Des éléments dans notre suivi des petites entreprises nous indiquent plutôt une tendance marquée qui pourrait perdurer", nuance M. Thuin.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs aux Etats-Unis a continué sa spirale négative en juillet pour le troisième mois consécutif.

Enfin, le comité monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) a entamé mardi sa réunion du comité de politique monétaire et devrait procéder à une quatrième hausse d'affilée de ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation.

Inquiétude sur la consommation

Dans le sillage de l'avertissement sur résultats publié par la chaîne américaine de supermarchés Walmart, qui redoute l'impact de l'inflation sur les choix des consommateurs, Carrefour a perdu 0,68% à 16,86 euros, Casino 5,35% à 11,68 euros et Maisons du Monde 6,48% à 9,10 euros.

Eutelsat veut se marier, mais trinque

L'opérateur français de satellites Eutelsat a annoncé mardi sa fusion avec le britannique OneWeb et sa constellation, qui doit donner naissance à un géant européen dans la course à l'internet depuis l'espace, face au mastodonte Starlink du groupe américain SpaceX.

Mais la fusion inquiète en raison des besoins de trésorerie qu'elle engendre à court terme et de la dépendance aux contrats gouvernementaux, selon Roshan Ranjit, analyste de la Deutsche Bank. L'action a encore dégringolé de 18,20% à 7,01 euros mardi, une baisse de 33% en deux séances.

Soitec déçoit

Le fabricant de semi-conducteurs français Soitec a dévissé de 8,15% à 137,55 euros après ses résultats marqués par des productions jugées décevantes, notamment sur le site de Bernin, près de Grenoble (Isère).

Rémy Cointreau

Le groupe Rémy Cointreau (-1,74% à 180,20 euros), à la tête du cognac Rémy Martin, du gin The Botanist et de la liqueur Cointreau, anticipe une "nouvelle année de forte croissance" à l'issue du premier trimestre de son exercice décalé, le consensus d'une croissance organique de 11,2% anticipé par les analystes étant "pertinent et juste" selon le directeur financier, Luca Marotta.

Dassault Systèmes relève ses prévisions

Le géant français du logiciel Dassault Systèmes (+0,83% à 39,45 euros) a relevé une partie de ses objectifs pour l'année en terme de rentabilité, porté par de bons résultats commerciaux et opérationnels au deuxième trimestre.

