Sansdents - La bourse se fait de grosses illusions sur le point de vue de la Russie sur le conflit ukrainien.

Je pense que Poutine veut toujours dénazifier l'Ukraine et donc faire tomber le pouvoir actuel et sa rédition avec mise en prison, au minimum, certains seront purement éliminés comme avec les nais ukrainiens qui ont pactisé avec Hitler et le régime nazi et coupables du massacre de millions de soviétiques de 1941 à 1945.