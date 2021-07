Dassault Systèmes : Invest Securities dégrade son opinion

Invest Securities dégrade son opinion sur Dassault Systèmes de 'achat' à 'neutre' et sort le titre de sa Sélection IS, jugeant qu'après sa surperformance depuis le début d'année, il a épuisé l'essentiel de son potentiel, malgré un objectif de cours relevé de 44,8 à 47 euros.



'Si les leviers de croissance à MT/LT demeurent importants et le momentum porteur à CT (guidances 2021 prudentes malgré leur relèvement hier), la valorisation actuelle ne laisse plus de place à la déception', juge l'analyste en charge du dossier.



'Le management a été clair sur le fait que la progression des résultats sera plus faible en 2022 et nous ne pouvons exclure que la thématique Cloud puisse pénaliser le titre si le management infléchissait sa stratégie', poursuit-il.



