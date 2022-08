Dassault Systèmes : Invest Securities dégrade son opinion

Invest Securities dégrade son opinion de 'neutre' à 'vente' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours porté de 32 à 35 euros, après la surperformance récente enclenchée dès le début du mois avec la baisse des taux et prolongée post-publication trimestrielle.



'Quand bien même le modèle du groupe (70% du CA récurrent) et sa diversification clients/marchés l'immunisent partiellement au risque macro, la valorisation actuelle n'intègre selon nous aucune révision à la baisse des attentes', juge l'analyste.



Alors que des révisions devraient selon lui essentiellement concerner 2023-24, le bureau d'études pointe un 'risque de déception devenu trop fort, quand bien même la stratégie et les perspectives moyen terme apparaissent toujours aussi séduisantes'.



