Dassault Systèmes : Invest Securities réduit sa cible

Invest Securities réitère son opinion 'vente' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours réduit de 35 à 30 euros, 'attendant des points d'entrée plus bas pour redevenir positif sur un titre sur lequel il est fondamentalement favorable à long terme'.



Selon le bureau d'études, la publication trimestrielle 'est venue ajouter un facteur d'incertitude qui risque de peser sur le momentum à court terme : l'accélération de la migration vers l'abonnement et son possible impact dilutif sur la croissance et la rentabilité'.



'Pour un titre qui se paie 2,8 fois en PE (ratio cours sur BPA) prospectif relatif à l'Euro Stoxx (contre une moyenne 2001-22 de deux fois), cette incertitude mérite selon nous une nouvelle correction', juge l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.