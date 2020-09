Dassault Systèmes : Invest Securities relève sa cible

Données financières EUR USD CA 2020 4 547 M 5 389 M - Résultat net 2020 529 M 627 M - Dette nette 2020 2 244 M 2 659 M - PER 2020 76,3x Rendement 2020 0,46% Capitalisation 41 234 M 48 751 M - VE / CA 2020 9,56x VE / CA 2021 8,53x Nbr Employés 20 000 Flottant 49,9% Graphique DASSAULT SYSTÈMES SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DASSAULT SYSTÈMES SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 155,29 € Dernier Cours de Cloture 158,20 € Ecart / Objectif Haut 13,8% Ecart / Objectif Moyen -1,84% Ecart / Objectif Bas -30,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bernard Charlès Vice Chairman & Chief Executive Officer Dominique Florack President Charles Edelstenne Chairman Pascal Daloz Chief Operating & Financial Officer Laurence Barthès Executive VP, Chief People & Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DASSAULT SYSTÈMES SE 7.95% 48 751 ACCENTURE 12.47% 152 318 TATA CONSULTANCY SERVICES 15.79% 127 841 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION -6.80% 110 628 VMWARE, INC. -6.85% 60 864 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -19.14% 59 211