Dassault Systèmes : Jefferies ajuste son objectif de cours

Jefferies réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Dassault Systèmes malgré un objectif de cours rehaussé de 34 à 35 euros, continuant de penser que des opérations de croissance externe (M&A) dilutives du BPA et du ROCE plomberont le cours de l'action.



Le broker revient sur la journée investisseurs (CMD) de l'éditeur de logiciels d'entreprises, soulignant que comme prévu, il a utilisé ce rendez-vous pour définir de nouveaux objectifs à cinq ans pour doubler son BPA.



'Cependant, le détail suggère peu de conservatisme dans la croissance organique (avec des objectifs supérieurs aux prévisions de l'année en cours) et du M&A plus important que le consensus acheteur actuel', juge-t-il.



