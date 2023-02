Dassault Systèmes : Oddo maintient son opinion

Oddo BHF conserve sa recommandation 'surperformance' sur le titre Dassault Systèmes et garde son objectif de cours à 47 euros.



'Dassault Systèmes (DSY) offre à nouveau une belle opportunité d'achat', annonce l'analyste. Après une année 2022 difficile d'un point de vue boursier, 'le groupe a grandement rassuré concernant ses perspectives de croissance dans un environnement pourtant moins porteur'.



Selon Oddo, 'la guidance 2023 nous semble construite pour réaliser du 'beat and raise', notamment au niveau de la marge'. Et de noter qu'en 2023, 'DSY devrait ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec de nouveaux objectifs à moyen terme et du M&A potentiellement transformant'.



