Dassault Systemes : UBS réitère son conseil neutre

UBS confirme son conseil neutre sur la valeur et son objectif de cours de 42 E. L'analyse estime que ' les acquisitions restent la clé de la prochaine étape '.



' Compte tenu des risques qui subsistent pour les licences au second semestre et de l'incertitude entourant les priorités d'acquisition (qui sont essentielles au plan 2028), nous restons neutre à l'égard de Dassault ' indique UBS dans son analyse du jour.



Le groupe a annoncé pendant son CMD vendredi dernier être bien positionné pour capitaliser sur de nombreuses opportunités de long terme et ainsi atteindre des objectifs 2028 ambitieux : une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et un BNPA non-IFRS compris entre 2,20 euros et 2,40 euros.



