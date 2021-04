Dassault Systèmes : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Dassault Systèmes et relève son objectif de cours de 210 à 220 euros.



Le bureau d'analyses souligne que la croissance du chiffre d'affaires trimestriel publié par Dassault Systèmes est 'en ligne avec les attentes et en haut de la fourchette de la guidance'. L'activité Software (+10%) a toutefois surpris le broker qui tablait plutôt sur une hausse de 8%.



Oddo pointe d'ailleurs une 'excellente profitabilité', grâce à davantage de licences et à la maîtrise des Opex de Dassault Systèmes.



'A noter que la guidance du 2e trimestre est solide, avec une croissance attendue entre 12% et 14% à changes constants dont +29% à +38% à changes constants pour les licences', indique l'analyste.



