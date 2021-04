Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics et Thales s’unissent pour créer la « Software République » : un nouvel écosystème ouvert pour la mobilité intelligente et durable

Cinq leaders dans leurs domaines ont posé les bases de ce nouvel écosystème d’open innovation

Un enjeu de souveraineté européen et de nouvelles propositions de valeur

Cet écosystème pourra accueillir de nouveaux membres et développer des collaborations ouvertes

Une complémentarité technologique, avec deux premières pistes de projets présentées

Boulogne, 09 avril 2021 – Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chéry et Patrice Caine, respectivement les dirigeants des entreprises Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics et Thales annoncent aujourd’hui leur intention d’unir leurs forces pour la création de la « Software République », un nouvel écosystème pour innover dans la mobilité intelligente. Par la mise en commun de leurs expertises complémentaires, les partenaires envisagent de développer et de commercialiser ensemble des systèmes et logiciels au service d’une offre de mobilité enrichie et durable pour les territoires, les entreprises et les citoyens.

L’intelligence artificielle, la cybersécurité, la connectivité, l’électronique embarquée et les jumeaux numériques contribueront à l’excellence de ces nouveaux produits et services. Cet écosystème d’open innovation fondé par cinq leaders dans les domaines de l’automobile et des technologies pourra accueillir de nouveaux membres et développer des collaborations ouvertes.

Un enjeu de souveraineté

La mobilité se transforme et offre de nouvelles opportunités. Selon le Boston Consulting Group, le marché mondial de la mobilité va croitre de 60% d’ici 2035 pour atteindre 11.000 milliards d’euros. Cette croissance provient principalement de l’émergence de ruptures technologiques - véhicules électriques, nouveaux composants, nouveaux services après-vente et autres services à valeur ajoutée - dont la part va passer de 5% à 45 % du marché mondial de la mobilitéi. Les grands acteurs industriels sur d’autres continents, avec le soutien de leurs Etats, se positionnent déjà pour développer une grande part de ces nombreuses nouvelles technologies grâce à des stratégies d’intégration renforcée. Aujourd’hui, les membres fondateurs de la Software République expriment l’urgence pour la France et l’Europe de construire collectivement un écosystème durable, qui vise à assurer leur souveraineté dans ce domaine.

Trois grands domaines de coopération

Afin de développer et commercialiser conjointement des systèmes de mobilité intelligente, permettant de mettre en place une offre de mobilité adaptée et agile, trois grands domaines de coopération ont été identifiés :

Systèmes intelligents pour faciliter la connectivité sécurisée entre le véhicule et son environnement digital et physique.

Systèmes de simulation et de gestion des données pour optimiser les flux pour les territoires et les entreprises.

Écosystème d’énergie pour simplifier l’expérience de charge.

A titre d’exemple, les sujets suivants sont discutés conjointement par les partenaires de la Software République :

Plug and Charge

Développer de nouvelles technologies et de nouveaux services pour permettre à une voiture électrique, branchée sur une borne compatible, d’être automatiquement reconnue, et d’effectuer une charge facturée sans la moindre action de l’utilisateur.

Optimisation des flux de mobilité pour les territoires

Faciliter l’accès et la simulation des échanges d'informations de mobilité, de façon instantanée et ouverte à l’échelle du territoire. Cela permettra :

- au consommateur de toujours sélectionner le meilleur schéma de mobilité en fonction du temps, du confort ou de la gestion de l'énergie.

- aux opérateurs d’enrichir leurs services.

- aux autorités publiques de simuler et mettre en œuvre des scénarios de mobilité, par exemple la gestion des urgences, des événements etc.

- aux urbanistes de mieux anticiper l'aménagement du territoire.

Pour favoriser l’innovation, la Software République cherchera également à créer un fonds d’investissement pour financer les start-ups les plus prometteuses et un incubateur pour héberger des start-ups dans le domaine des technologies pour la mobilité intelligente, où ils auront accès à un environnement virtuel collaboratif de développement et d’expérimentation, et au mentoring par un réseau de valeur. Afin de lancer l’écosystème pour les start-ups et les universités, les partenaires de la Software République prévoient d’organiser un « data challenge » pour contribuer à développer les technologies pour la mobilité de demain : électrique, connectée et autonome.

***

Elie Girard, Directeur Général, Atos

« Atos est fier de compter parmi les membres fondateurs de la Software République. En tant que créateur de technologies et intégrateur de solutions complexes, nous allons mettre à la disposition de cet écosystème unique notre expertise digitale en matière de réduction de l'empreinte carbone et nos technologies innovantes dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle, la sécurité digitale, le cloud, l'IoT ou le calcul haute performance. Combinant les forces de cinq des plus grands acteurs mondiaux des secteurs de l’automobile et de la technologie, cette initiative promet d’accélérer la décarbonation des mobilités. »

Bernard Charlès, Vice-Président du Conseil d’administration et Directeur Général de Dassault Systèmes

« Bien au-delà de la filière automobile, il s’agit de penser usage - la mobilité offrant un environnement de travail et de loisir s’intégrant dans une économie durable. Cette économie d’expérience va de pair avec une Renaissance de l’industrie dans le monde entier : la nouvelle économie de la mobilité va s’organiser sur un mode collaboratif en nouveaux réseaux de valeurs autour de plateformes numériques. La Software République est ainsi un écosystème multi-industrie et multidisciplinaire qui veut accélérer l’innovation et faire grandir les forces vives de demain. Pour cela, elle va s’appuyer sur l’environnement virtuel collaboratif qu’est la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes et sur les jumeaux numériques d’expérience. Elle va aussi bénéficier de l’accélérateur de start-up 3DEXPERIENCE Lab. »

Luca de Meo, CEO du Groupe Renault

« Dans la nouvelle chaîne de valeur de la mobilité, les systèmes d’intelligence embarqués sont le nouveau moteur, là où se concentrent désormais toute la recherche et l’investissement. Face à ce défi technologique, nous choisissons de jouer collectif et ouvert. Il n’y aura aucun centre de gravité, la valeur de chacun sera démultipliée par les autres. Les expertises conjuguées en matière de cybersécurité, de microélectronique, d’énergie et de gestion des données nous permettront de développer des solutions de pointe, uniques, au service d’une mobilité décarbonée, partagée, responsable, made in Europe. »

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général, STMicroelectronics

« STMicroelectronics rejoint la Software République pour apporter ses innovations en produits et solutions semiconducteurs dédiées à l’électrification et à la digitalisation des véhicules et services de mobilité. Nos expertises sont au cœur de la transformation en cours vers des solutions efficaces et correspondant aux attentes collectives en matière d’impact sur l’environnement. L’approche partenariale au cœur de ce projet va également permettre de renforcer les liens au sein de la chaine de valeur dans toutes ses dimensions, un aspect essentiel pendant cette phase de transformation de l’industrie. »

Patrice Caine, Président-Directeur Général, Thales

« La Software République apporte un élan conjoint et disruptif, indispensable à l’écosystème de la mobilité. Thales, s’appuyant sur une expérience éprouvée en sécurité numérique sur des marchés très exigeants (comme le transport, la banque, la défense ou l’aérospatial), partagera son expertise en intelligence artificielle, cybersécurité et en connectivité, pour renforcer la protection des véhicules, de leurs données et de celle des acteurs de la mobilité. »

***

Dans le cadre de sa vocation durable, la Software République sera basée à Guyancourt au Technocentre Renault dans un bâtiment nommé Odyssée, un espace de 12 000 mètres carrés moderne et éco-responsable : une structure 100 % en bois intérieur et extérieur, une tonne de CO 2 économisée par mètre carré construit en comparaison avec un bâtiment classique, et la toiture du bâtiment d’une surface de 1 000 mètres carrés est couverte de panneaux photovoltaïques.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. www.atos.net/fr

À propos de Dassault Systèmes,

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour ses 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

À propos du Groupe Renault

Le Groupe Renault est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, le Groupe Renault s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA- Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays il réunit aujourd’hui plus de 180 000 collaborateurs et a vendu 2,9 millions de véhicules en 2020. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, le Groupe Renault a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2050. www.group.renault.com/fr

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros. www.thalesgroup.com







